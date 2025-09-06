"Risposte e tutela contrattuale". Presidio sindacale alla Vsg-Sirio

Armonizzazione contrattuale fra gli stabilimenti per evitare le sperequazioni tra i lavoratori, ristabilire il rapporto sindacale con l’azienda e ragionare in prospettiva sul mantenimento dei livelli occupazionali. Sono queste le rivendicazioni che i sindacati porteranno avanti durante il presidio previsto lunedì prossimo a partire alle 8,30 davanti ai cancelli della Vsg-Sirio nella zona Sipro di Ostellato. La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e porta le firme dei segretari di Fiom-Cgil e Uilm. La ricostruzione della vicenda che fa Stefano Bondi, segretario della Fiom, parte da lontano. "Circa due anni fa – dice – l’azienda a livello centrale ha scelto di procedere con la fusione di quattro stabilimenti produttivi, senza però perfezionare l’operazione, specie sul piano contrattuale". In sostanza, il rilievo mosso dai sindacalisti riguarda la differenza di trattamento salariale che si riscontra tra stabilimento e stabilimento. "Da circa un anno e mezzo – prosegue Bondi – abbiamo avviato un tavolo di lavoro con l’azienda per arrivare prima di tutto a un’armonizzazione contrattuale fra i vari stabilimenti, definire un premio di risultato di gruppo. Da ultimo, chiediamo che venga avviato un ragionamento di strategia aziendale per affrontare il futuro dello stabilimento. Anche a fronte del fatto che, in questo momento, il gruppo Vsg sta facendo ricorso alla cassa integrazione". La preoccupazione che si coglie dalle parole del sindacalista è, dunque, anche sulla tutela occupazionale. "Chiediamo con forza – chiude Bondi – che l’azienda si sieda a un tavolo e ci indichi in maniera chiara quali strategie intende perseguire per far fronte a un momento complesso sul piano del mercato, tenendo presente che la priorità deve essere quella di tutelare i lavoratori".