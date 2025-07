Rissa a Pontelagoscuro. Denunciati in cinque. I residenti: "Ora basta"

di Mario Tosatti

Incastrati dalle telecamere, altri tre responsabili della rissa del 23 giugno scorso. Alla fine i carabinieri hanno denunciato cinque persone per la parapiglia in centro a Pontelagoscuro. Grazie alla videosorveglianza, la svolta nelle indagini per i fatti accaduti in piazza Buozzi. Il tutto successo verso le 19, con l’intervento dei carabinieri per una rissa tra più persone. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno rintracciato due dei partecipanti allo scontro, un quarantaseienne ed un trentanovenne, entrambi di origine nordafricana che avevano riportato lievi ferite. Gli accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Pontelagoscuro, con l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di rintracciare ed identificare le altre tre persone coinvolte nella rissa. Si tratta di tre uomini di origine straniera. Un cinquantaquattrenne, il figlio di 23 anni nonché il genero ventiseienne. L’attività dei militari ha permesso di ricondurre l’origine del violento confronto alla notte precedente quando, il quarantaseienne, residente in un appartamento sopra al bar in piazza Buozzi, era sceso in strada, all’una di notte, per chiedere ai presenti di abbassare il tono della voce. Tra questi erano presenti anche il cinquantaquattrenne ed il figlio. Ne è nata quindi una discussione iche si è interrotta soltanto dopo qualche minuto. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, però, il quarantaseienne, dopo aver notato il ventitreenne passeggiare in piazza Buozzi, lo ha raggiunto colpendolo con un pugno e scagliandogli una sedia in plastica addosso per poi darsi alla fuga. Il giovane a quel punto, raggiunto dal padre e dal cognato, si è messo alla ricerca dell’aggressore individuandolo poco dopo, in compagnia di un amico, in via Risorgimento. A quel punto i cinque si sono aggrediti vicendevolmente lanciandosi bottiglie in vetro prelevate dagli esercizi commerciali vicini. Tutti e cinque i soggetti sono stati denunciati dai carabinieri di Pontelagoscuro per il reato di rissa. Nelle settimane precedenti, inoltre, si era verificata una tentata aggressione, durante ‘Ponte in festa’. Nel mirino una donna. E si sono verificati anche furti nelle abitazioni ed alcune attività locali. Tutti temi che hanno generato rabbia tra i residenti della frazione. Tanto da convocare un incontro pubblico. Nella giornata odierna, infatti, alle 18.30, in piazza Buozzi, sotto lo stand di ‘Ponte in festa’ si ritroveranno i residenti. Il titolo è emblematico ‘Riprendiamoci la piazza’. "Pontelagoscuro è una frazione dimenticata – sbottano -, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, non è più tollerabile e non è più tollerabile che sia diventato nell’immaginario collettivo il nuovo far west di Ferrara".