Rissa col coltello, scattano i controlli. Al setaccio il Giardino del Gigante

Dopo la rissa con il coltello tra studenti, portata alla luce dai tre consiglieri centesi di Fratelli d’Italia, è la Lega a intervenire chiedendo azioni immediate. "La gravissima rissa con coltello a pochi metri da un istituto superiore è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare – dicono Luca Cardi e Alex Melloni, rispettivamente segretario e capogruppo della Lega a Cento – . È il segnale che un degrado sociale tipico delle grandi città sta bussando alle nostre porte, e che il fenomeno delle baby gang non è più un problema lontano. È stato davvero brutto vedere il video in cui diversi studenti, in buona parte di origine nordafricana, si sono presi a calci e pugni, trasformando un parco pubblico in un ring. L’augurio è che le forze dell’ordine riescano a identificare tutti i responsabili, che dovranno assumersi la responsabilità delle loro azioni". E aggiungono: "Servono politiche anti bullismo ancora più efficaci. Chiediamo un piano sicurezza concreto e veloce: potenziamento massiccio della videosorveglianza e tolleranza zero per ogni atto di violenza, fino ad arrivare, se sarà necessario, al presidio fisico delle forze dell’ordine agli ingressi delle scuole. Dobbiamo agire ora, prima che Cento diventi un terreno di conquista per queste pericolose dinamiche da branco. La sicurezza dei tanti ragazzi per bene non è negoziabile: la Lega non starà a guardare". Intanto, ieri mattina sono stati effettuati i controlli davanti alle scuole e al Giardino del Gigante da parte di polizia locale e carabinieri. "Eravamo presenti durante i controlli dei carabinieri – conferma Fabrizio Balderi, comandante della Polizia Locale di Cento –. I nostri agenti erano posizionati vicino al percorso tra l’autostazione e il parco del Gigante. E’ un’attività che abbiamo già fatto in passato. È chiaro che se c’è un’emergenza, viene replicata. E’ stato un controllo preventivo e tutto era tranquillo". E per quanto riguarda la rissa, il comandante chiarisce: "Ora ci stiamo lavorando tutti – conclude –. Stiamo approfondendo per cercare di ricostruire l’accaduto". Così l’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci: "Quello che è accaduto è un fatto grave che condanniamo con forza. Ora la giustizia dovrà fare il suo corso. Ci siamo immediatamente attivati con le forze dell’ordine per supportarne l’attività. E subito ci siamo anche attivati per rinforzare il presidio del territorio intorno alla scuola con la polizia locale e i carabinieri. Già da un anno è attiva una sorveglianza maggiore che da questa mattina è stata irrobustita".

Laura Guerra