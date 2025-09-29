Rissa con il coltello, la preside: "Era al parco, così ci penalizzano"

"Non è vero che da noi la violenza è di casa. Al contrario, la nostra scuola è riconosciuta come un polo di riferimento sul territorio". La rissa tra studenti nella quale, nei giorni scorsi, sono spuntati i coltelli fa discutere. Dopo la segnalazione del caso da parte di Fratelli d’Italia, a prendere la parola in risposta a quanto dichiarato è la preside dell’istituto nelle vicinanze del quale si è verificato l’inquietante episodio.

"L’episodio citato – premette la dirigente – non è avvenuto ‘nei pressi dell’ingresso’ della scuola, bensì all’interno del parco del Gigante, luogo di passaggio quotidiano non solo degli studenti della nostra scuola, ma di numerosi studenti di tutte le scuole superiori di Cento, che lo attraversano per recarsi alla palestra di via Rigone. Da notare che il parco del Gigante è incustodito e del tutto privo di strumenti di sorveglianza. Attribuire in maniera allusiva tale episodio a studenti del nostro istituto rischia di generare nell’opinione pubblica un’immagine distorta e ingiustamente penalizzante per la nostra scuola. Occorrerà accertare l’identità dei protagonisti della rissa, la cui individuazione spetta alle forze dell’ordine".

La preside punta poi il dito sulle modalità con cui è stato descritto l’accaduto che "non colpiscono soltanto il personale scolastico, che ogni giorno lavora con dedizione accanto ai ragazzi, ma danneggiano soprattutto gli studenti e le loro famiglie, offrendo un’immagine fuorviante e distorta della realtà della scuola". Il nostro istituto, continua, "pone al centro della propria azione educativa la sicurezza e il benessere dei ragazzi. Abbiamo sottoscritto protocolli e convenzioni con le istituzioni del territorio e siamo in costante dialogo con le forze dell’ordine, proprio per contrastare comportamenti devianti e prevenire ogni forma di aggressività. I comportamenti sbagliati sono sempre stati sanzionati nella maniera più severa. Parallelamente, realizziamo numerosi progetti dedicati alla convivenza civile, alla legalità e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva".

La nostra comunità scolastica, conclude dal dirigente, "continuerà, come ha sempre fatto, a coniugare educazione e formazione, accompagnando gli studenti nella crescita personale e professionale, con l’obiettivo di renderli cittadini consapevoli e preparati ad affrontare con successo il loro futuro".