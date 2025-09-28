"Rissa con un coltello all’ingresso della scuola"

"Inquietante rissa tra studenti nei pressi di una scuola superiore e spunta anche un coltello dopo l’ennesimo episodio". A denunciare pubblicamente quanto sarebbe accaduto ieri mattina sono i consiglieri centesi di Fratelli d’Italia. "È con profonda indignazione che apprendiamo la notizia, confermata da un video di una rissa scoppiata nei pressi dell’ingresso di una scuola – dicono in un comunicato indicando anche il nome dell’istituto superiore – al culmine della quale è spuntato anche un grosso coltello. Un episodio che non può essere sottovalutato, ma che deve scuotere le coscienze di tutta la comunità scolastica, delle famiglie e delle istituzioni locali". E raccontano. "Secondo le prime testimonianze e il filmato – proseguono Marco Pettazzoni, Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone – poco prima dell’inizio delle lezioni, diversi studenti si sono affrontati in una colluttazione nei pressi dell’istituto all’ingresso del parco del Gigante. In un momento concitato la situazione si è poi aggravata dal fatto che uno dei ragazzi coinvolti era armato di un lungo coltello". Dichiarazioni che a questo punto dovranno trovare riscontro da parte delle forze dell’ordine.

"È un segnale gravissimo poiché la scuola deve essere un luogo protetto e alle famiglie va garantita l’incolumità dei propri figli – prosegue la nota – Quello che oltretutto ci preoccupa è una sorta di rischio di normalizzazione dell’accaduto, poichè le cronache quotidiane sono piene di episodi del genere e anche a Cento le risse sono molto frequenti. Il rischio è che vengano viste ormai come fatti normali. Auspichiamo un intervento immediato ed esemplare per i ragazzi coinvolti oltre a pretendere che gli adulti, dirigenti, insegnanti, famiglie, istituzioni, facciano la loro parte per garantire prevenzione, dialogo, regole chiare e interventi decisi". Sottolineano la gravità del fatto. "Su questo episodio non si deve restare in silenzio, certi individui non possono recarsi a scuola muniti di coltelli o altre armi. Ovviamente il rischio zero non esiste, ma il minimo che si possa fare è non abbassare lo sguardo e attivare protocolli per garantire che fatti di questo tipo non accadano più. È tempo di alzare la voce e come Fratelli d’Italia pretendiamo provvedimenti esemplari".

Laura Guerra