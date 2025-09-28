Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ferrara
Cronaca"Rissa con un coltello all'ingresso della scuola"
28 set 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
"Rissa con un coltello all’ingresso della scuola"

L’allarme di Fratelli d’Italia, corredato da un filmato choc: "Episodio grave. Deve scuotere le coscienze delle istituzioni e dell’ambiente scolastico".

"Inquietante rissa tra studenti nei pressi di una scuola superiore e spunta anche un coltello dopo l’ennesimo episodio". A denunciare pubblicamente quanto sarebbe accaduto ieri mattina sono i consiglieri centesi di Fratelli d’Italia. "È con profonda indignazione che apprendiamo la notizia, confermata da un video di una rissa scoppiata nei pressi dell’ingresso di una scuola – dicono in un comunicato indicando anche il nome dell’istituto superiore – al culmine della quale è spuntato anche un grosso coltello. Un episodio che non può essere sottovalutato, ma che deve scuotere le coscienze di tutta la comunità scolastica, delle famiglie e delle istituzioni locali". E raccontano. "Secondo le prime testimonianze e il filmato – proseguono Marco Pettazzoni, Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone – poco prima dell’inizio delle lezioni, diversi studenti si sono affrontati in una colluttazione nei pressi dell’istituto all’ingresso del parco del Gigante. In un momento concitato la situazione si è poi aggravata dal fatto che uno dei ragazzi coinvolti era armato di un lungo coltello". Dichiarazioni che a questo punto dovranno trovare riscontro da parte delle forze dell’ordine.

"È un segnale gravissimo poiché la scuola deve essere un luogo protetto e alle famiglie va garantita l’incolumità dei propri figli – prosegue la nota – Quello che oltretutto ci preoccupa è una sorta di rischio di normalizzazione dell’accaduto, poichè le cronache quotidiane sono piene di episodi del genere e anche a Cento le risse sono molto frequenti. Il rischio è che vengano viste ormai come fatti normali. Auspichiamo un intervento immediato ed esemplare per i ragazzi coinvolti oltre a pretendere che gli adulti, dirigenti, insegnanti, famiglie, istituzioni, facciano la loro parte per garantire prevenzione, dialogo, regole chiare e interventi decisi". Sottolineano la gravità del fatto. "Su questo episodio non si deve restare in silenzio, certi individui non possono recarsi a scuola muniti di coltelli o altre armi. Ovviamente il rischio zero non esiste, ma il minimo che si possa fare è non abbassare lo sguardo e attivare protocolli per garantire che fatti di questo tipo non accadano più. È tempo di alzare la voce e come Fratelli d’Italia pretendiamo provvedimenti esemplari".

Laura Guerra

