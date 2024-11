Rissa e urla nella notte: cinque fermati dai carabinieri

Urla, grida e botte nella notte e il danneggiamento a colpi di bottiglie della vetrina del Kebab. Almeno cinque persone, tra i 25 e i 35 anni, si sono presi a calci, spinte e pugni intorno alla mezzanotte e un quarto, della notte tra giovedì e venerdì. Pare si trattasse di due gruppi, appartenenti a due famiglie diverse, ovvero tre fratelli contro due fratelli. Tutti di origine straniere. Le grida della notte erano in parte in arabo e in parte in italiano. Pare che la rissa sia partita da un bar della zona, per poi continuare sui giardini di viale Pironi di fronte alla fontana e proseguire in via Bonatti, dove il lancio di bottiglie di vetro ha danneggiato prepotentemente la vetrina del Kebab, il cui titolare, che ha sporto denuncia, ha lanciato l’allarme. Grida è botte sono poi continuate nella parte laterale della vicina via Cavallotti, dove uno dei giovani, colpito, è addirittura caduto a terra per poi rialzarsi trascinato dagli altri. Ma non era finita li. Da qui il gruppo, gridando e tra spintoni e calci, è ritornato di nuovo in via Bonatti. E’ la via centrale che conduce a piazza Garibaldi e Viale Pironi, la via dei negozi, che è stata scenario, alcune settimane fa, durante la fiera, di un’altra rissa con un ferito.

E’ proprio su via Bonatti che, a sirene spianate, sono arrivate ben tre pattuglie dei carabinieri. Due si sono poste all’inizio e al termine della strada, per bloccare le vie di fuga. I giovani sono stati tutti fermati e controllati. Erano ubriachi. Episodi che fanno riflettere su un paese che cambia, insieme alla percezione della sicurezza di chi lo abita.

c. f.