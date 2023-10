Rissa in centro, due stranieri feriti a bottigliate. In ospedale Ieri notte, in via Croce Bianca a Ferrara, è scoppiata una rissa tra extracomunitari, con alcuni armati di bottiglie. Feriti un uomo e due con tagli alle braccia. Potrebbe esserci un regolamento di conti all'origine. I residenti stanno pensando di promuovere una petizione.