Rissa in piazza, caos e feriti

Tensione, urla e botte. Il pomeriggio di ieri si è concluso con alcuni istanti di violenza a Pontelagoscuro. Una accesa lite tra più persone è scoppiata intorno alle 19.30 in piazza Bruno Buozzi, nel centro della frazione. Le ragioni all’origine dell’alterco sono ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Certo è, che l’accaduto ha generato una manciata di minuti di caos. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica per prendersi cura di alcune persone rimaste contuse. In piazza Buozzi anche diverse pattuglie dei carabinieri che, dopo aver riportato la calma, hanno iniziato a sentire i presenti per ricostruire i contorni dell’accaduto.