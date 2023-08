Rissa in San Romano: è paura Vetri in frantumi e fuggi fuggi "Qui sembrava il Far West"

di Mario Bovenzi

Una manciata di minuti che sono sembrati eterni e tutto è finito. I clienti tornano a sedersi ai tavolini del bar, la gente – che prima si guardava intorno stupita – riprende a passeggiare sotto i portici di una strada, San Romano che si snoda dalla piazza, nel cuore del centro storico.

Sono le 17,22, poco più. Nel bar Condor, all’angolo tra San Romano e Carlo Mayr, una cappa di caldo e afa avvolge i tavolini. C’è una famiglia – marito e moglie, la figlia di 14 anni – e, al tavolino vicino, un ragazzo straniero, del Nord Africa. E’ un attimo, qualche parola di troppo, si scatena una lite violentissima. "Sembrava il Far West", dice una residente. L’uomo cerca di colpire il ragazzo straniero con un tavolino, lo solleva in aria e glielo tira contro. Lui scappa, sfonda la porta a vetri del bar e si fionda dentro l’attività commerciale. La sirene, arrivano tre auto, una dei carabinieri, due della polizia. Gli agenti fanno muro davanti ai due ingressi del bar Condor per impedire all’aggressore di entrare. "Voleva ammazzarlo, era in preda alla rabbia", dicono alcuni commercianti, fuori dai negozi per capire cosa stia succedendo, davanti agli occhi uno spettacolo che sembra tratto dalla sequenza di un film. Non è un bel film. La gente scappa. Polizia e carabinieri riescono a fermare l’uomo, a far salire il ragazzo – rimasto ferito ad un braccio molto probabilmente nell’urto contro la porta – dentro l’ambulanza. Sconcertati i turisti, che non capiscono, oltre il nastro colorato che le forze dell’ordine hanno steso per ’chiudere’ la strada. Di nuovo il blu delle sirene, polizia, ambulanza e carabinieri si allontanano, il motore delle auto che romba. Torna il silenzio. "In questa zona non è la prima volta, ci sono spesso risse", dice un negoziante. Dietro la cassa del bar una ragazza cinese, che gestisce l’attività, è ancora scossa per quello che è successo. La porta di vetro appoggiata, in attesa che venga riparata. Anche una presa della corrente è stata divelta, si vedono i cavi elettrici uscire dal muro. "La gente che vive qui ormai è abituata", ancora un residente, la preoccupazione nella voce.