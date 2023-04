Gioventù violenta a Ferrara: rissa sfiorata al Luna park, identificati 15 ragazzini

Ferrara, 8 aprile 2023 – Prima le offese sui social, poi si sono ritrovati al Luna Park in zona Bagni Ducali per un regolamento di conti tra due gruppetti di minorenni, molti dei quali già noti alla Questura per essere a dir poco turbolenti.

Si parla in totale di quindici minori, che, ieri pomeriggio, si sono inizialmente spintonati creando il panico tra la gente di passaggio che stava assistendo alla scena. Per il timore che potesse esplodere una maxi rissa, uno dei passanti ha chiamato immediatamente la questura, descrivendo una situazione al limite con tanti ragazzini.

Sul posto è arrivata una volante della squadra mobile della polizia e anche una pattuglia dei carabinieri di Ferrara. Gli agenti, al loro arrivo, hanno riportato subito la calma e identificato i quindici ragazzini, che verranno chiamati uno a uno in Questura.

Non solo. Il questore Salvatore Calabrese, come ha già fatto per Galleria Matteotti e per alcuni parchi, ha predisposto che, alla luce della rissa sfiorata, ci sia un controllo costante anche al Luna Park per evitare che la situazione possa degenerare.

Il poliziotto di quartiere monitorerà l’area pronto a intervenire, dal momento che le giostre sono frequentate spesso da ragazzi problematici provenienti dalla provincia ma anche da strutture specializzate nel trattare i minori difficili. In ogni caso, ieri pomeriggio, tutto era nato dai social, con offese e invettive scambiate tra alcuni ragazzini. Da qui poi è nato il regolamento di conti, che per fortuna non si è consumato grazie all’intervento tempestivo della squadra mobile.