Risse al luna park, scattano sei denunce

La rissa con tanto di pestaggio tra pakistani al luna park dell’Antica Fiera di Portomaggiore è finita con arresti e denunce. Nell’episodio erano rimaste coinvolte sei persone, tutte residenti a Portomaggiore e immigrate dal Pakistan. Ai carabinieri della stazione e del Nucleo Operativo portuense sono bastati pochi giorni per chiudere il cerchio intorno ai presunti aggressori, tutti identificati e denunciati alla magistratura. Delle sei persone denunciate, quattro avrebbero partecipato a entrambe le spedizioni punitive, le cui reali cause sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla serata inaugurale dell’edizione numero 599 della kermesse portuense, è venerdì 15 settembre, il clima di festa è rovinato da due episodi violenti, due aggressioni, avvenute a distanza di poche ore l’una dall’altra ai due estremi della piazza della Repubblica.

E’ lo spazio adibito come ogni anno a luna park, il più grande in provincia di Ferrara e molto frequentata dai ragazzi e dalle famiglie. Il primo intorno alle 19, quando un uomo di origini pakistane era stato aggredito da un nutrito gruppo di connazionali, che lo avevano picchiato selvaggiamente, apparentemente senza un preciso motivo, disperdendosi poi rapidamente tra la folla all’arrivo dei carabinieri, presenti in forze, come nelle altre serate della fiera, per il servizio di ordine pubblico. L’aggredito era stato trasportato in ospedale, da dove veniva poi dimesso con una prognosi di sette giorni per traumi e contusioni multiple. Il secondo episodio si è verificato verso le 22, quando un altro cittadino pakistano era stato aggredito alle spalle da alcuni suoi connazionali, che avevano utilizzato anche una catena per picchiarlo, tanto da costringerlo a 30 giorni di riposo per un brutto trauma cranico, le cui conseguenze avrebbero potuto essere molto gravi. Anche in questo caso, all’arrivo dei carabinieri, rapidamente accorsi, gli aggressori si erano dispersi tra la folla. Sono episodi che hanno allarmato l’opinione pubblica, che arrivano dopo altri episodi che si sono verificati nel territorio, sempre con pakistani protagonisti in negativo. A Consandolo, a pochi chilometri da Portomaggiore, poche settimane fa c’era stata una rissa con la partecipazione di una decina di persone. Sempre a Consandolo, qualche settimane prima, c’era stata una rissa con tanto di bastoni, mazze e coltelli, nello spazio verde vicino al campo sportivo. Sono episodi che si stanno verificando con troppo frequenza, tanto che l’escalation del fenomeno è finita anche in consiglio comunale, per delle risse che si succedono con preoccupante cadenz.

Franco Vanini