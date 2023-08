Risse, arriva la stretta Due liti davanti al bar, scatta la chiusura Stop per cinque giorni

di Federico Malavasi

Due violente liti nel giro di nemmeno 48 ore davanti allo stesso bar nel cuore delle vie della movida. Una con sedie e tavoli che volavano in mezzo ai passanti esterrefatti e l’altra con un giovane rimasto a terra ferito. Troppo per non dare un segnale. E il provvedimento, auspicato anche dai tanti residenti che hanno assistito ai due episodi dalle loro finestre, è arrivato in tempi record.

Ieri pomeriggio, la polizia di Stato ha notificato ai gestori del bar Condor (locale all’angolo tra via San Romano e Carlo Mayr) un provvedimento di chiusura temporanea per ragioni di pubblica sicurezza. La misura, disposta dal questore Salvatore Calabrese, avrà una durata di cinque giorni a partire dalla mezzanotte di oggi. Serrande abbassate quindi fino alla stessa ora di domenica (lo stop vale per il bar, ma non per l’attività di rivendita di tabacchi). Il provvedimento ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e, soprattutto, la loro tranquillità. All’origine dello stop (il cartello che indicava la chiusura è comparso ieri pomeriggio all’ingresso del locale del centro storico) ci sarebbero proprio i due episodi accaduti la scorsa settimana. Teatro, sempre l’esterno del locale in questione.

Il primo episodio si è consumato intorno alle 17.30 di giovedì scorso. Protagonisti dell’accaduto sono due uomini che hanno iniziato a litigare furiosamente. Non è chiaro se l’alterco sia nato proprio tra i tavolini del bar o poco più in là, certo è che l’apice dello scontro si è verificato proprio lì, con una porta a vetri danneggiata nella concitazione e uno dei due litiganti rimasto lievemente ferito dopo aver cercato rifugio tra le mura dell’esercizio. Il tutto è accaduto davanti agli occhi attoniti di decine di persone, tra avventori del bar e passanti nel via vai del pomeriggio, che non hanno esitato a parlare di "scene da far west". Sul posto sono arrivate quattro pattuglie di polizia e carabinieri, oltre all’ambulanza del 118 il cui personale si è preso cura del ferito.

Passano poco più di 24 ore ed ecco che quella fetta di centro storico ritorna ad animarsi. È venerdì e sono da poco trascorse le 21.30. Due uomini iniziano a litigare all’esterno del locale. Gli animi – forse con la complicità di qualche bicchiere di troppo – si agitano e l’atmosfera si surriscalda. Volano parole grosse, insulti. Alla fine la situazione degenera e si scivola nelle vie di fatto. I due litiganti afferrano alcune sedie e se le scagliano addosso. Nel frattempo i presenti danno l’allarme ai carabinieri. Le pattuglie arrivano sul posto e riportano rapidamente la situazione alla calma. Una volta placati gli animi, i militari ascoltano i presenti per ricostruire i dettagli dell’accaduto. Fortunatamente, nel parapiglia nessuno è rimasto ferito.

Il provvedimento del questore (che ovviamente non mette nel mirino la gestione del locale, ma vuole avere un effetto dissuasivo per chi adotta comportamenti scorretti quando frequenta quell’esercizio pubblico) potrebbe dare il ‘La’ a ulteriori misure da parte dell’amministrazione comunale.