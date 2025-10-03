Risse, droga e vandali. Un paese senza pace

Pontelagoscuro sta vivendo mesi difficili. Tra risse, furti e microcriminalità sono stati molti gli episodi che hanno visto la frazione sul Po finire al centro delle cronache. Nel mese di giugno, una rissa avvenuta nel centro del paese, in piazza Buozzi, ha visto scontrarsi un gruppetto di giovani albanesi e uno di tunisini. Sono volati urla, insulti e botte, con due feriti. Nel giro di una settimana, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i dettagli dell’accaduto e a individuare i responsabili. Nelle settimane precedenti si è poi verificata una tentata aggressione durante la sagra ‘Ponte in festa’ in piazza Buozzi, vittima una donna. A questo si aggiungono diversi furti in abitazioni e attività commerciali, una piaga che purtroppo non interessa solo quella parte di città. Per non parlare dei raid vandalici, che hanno visto finire nel mirino cassonetti, auto e altro. Inoltre non sono mancati gli arresti di pusher per spaccio di droga. In tutto questo, i carabinieri hanno potenziato i controlli, identificando numerosi sospetti.

I cittadini di Pontelagoscuro, stanchi di questa situazione, si sono ‘autoconvocati’ per un incontro pubblico il 2 luglio in piazza Buozzi, sotto lo stand di ‘Ponte in festa’ (nella foto). Il titolo dell’incontro è stato emblematico: ‘Riprendiamoci la piazza’. All’iniziativa sono seguiti una cena in piazza e incontri per chiedere attenzione più per il territorio. Nel frattempo, i controlli dell’Arma hanno portato a sanzioni e denunce.

m. t.