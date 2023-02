Risse tra alunni, esposto dei presidi "Più controlli al parco Pareschi"

Più controlli al parco Pareschi, in piazzale Medaglie d’oro e nelle zone che, all’entrata e all’uscita da scuola, diventano punti di ritrovo e aggregazione per gli studenti. È la prima risposta a un problema non certo nuovo: quello delle liti tra giovanissimi. L’alterco scoppiato l’altro ieri in corso Giovecca tra alunni dell’Einaudi e del Copernico, conclusosi con un sedicenne al pronto soccorso con lividi e contusioni, è infatti solo l’ultimo di una serie di fatti analoghi. Una situazione ben nota ai presidi degli istituti con sede in centro storico e già oggetto, nelle scorse settimane, di esposti e segnalazioni. Come quello presentato dalla dirigente dell’Einaudi, Marianna Fornasiero. A inizio dicembre la preside aveva scritto ai vertici delle forze dell’ordine, dando voce anche alle preoccupazioni palesate da alcuni genitori di alunni. "Noi non possiamo avere il controllo anche all’esterno della scuola – spiega la dirigente –, ma possiamo chiedere più presenza alle forze dell’ordine". E una prima risposta è già arrivata. "Nei giorni scorsi – aggiunge – abbiamo ricevuto una mail dalla polizia locale, la quale ci ha detto di avere intensificato i controlli di primo mattino nelle aree indicate, anche con l’utilizzo delle unità cinofile e di agenti in borghese. Numerosi giovani sono stati identificati, ma al momento non sarebbero emersi illeciti. L’attività comunque continuerà, anche soltanto per fare da deterrente per comportamenti scorretti".

Soddisfatta di questa prima risposta, Fornasiero avanza un’ulteriore proposta. "Un’idea per contrastare questi fenomeni – conclude – potrebbe essere quella di ritardare l’apertura del parco Pareschi alla mattina, evitando così che diventi un luogo di scontri o risse almeno nell’orario precedente all’ingresso in classe. Il tutto nell’ottica di tutelare il diritto degli studenti di andare a scuola in modo sereno e tranquillo". All’inizio dell’anno scolastico anche il preside del Copernico Francesco Borciani aveva presentato un esposto. "Ci siamo messi in contatto con le forze di polizia – afferma il dirigente – perché è importante la collaborazione tra istituzioni. A polizia e carabinieri chiediamo di farsi vedere nei luoghi più delicati. Per ovviare al problema è necessario mettere in campo più strumenti contemporaneamente". Per quanto riguarda la scuola, conclude Borciani, "cerchiamo di coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi con i mezzi a nostra disposizione. Ci vuole però anche il momento del controllo e della fermezza da parte delle forze dell’ordine".

Federico Malavasi