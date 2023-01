Ristorante non a norma Multa e attività sospesa

Tra la sera di giovedì e la mattina di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Comacchio, Codigoro, Porto Garibaldi e Lido Degli Estensi, assieme al personale del Nucleo operativo e radiomobile e con il supporto tecnico dei colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Bologna, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere nonché alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli esercizi di ristorazione della costa. Nell’ambito dell’attività, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso un 26enne della zona che, poco prima, aveva rubato un cellulare e un caricabatterie da un’abitazione poco distante: i due oggetti, infatti, sono stati ritrovati dai carabinieri nelle tasche del giubbotto indossato dal giovane. I militari, dunque, hanno recuperato cellulare e caricabatterie e, successivamente, li hanno restituiti al legittimo proprietario. Il ventiseienne, invece, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Ferrara. Sul fronte dei controlli agli esercizi pubblici, invece, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per la somma complessiva di 2mila euro a un ristorante di Porto Garibaldi.

A seguito delle verifiche, infatti, è stata rilevata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp (protocollo che comprende una serie di procedure igienico-sanitarie volte a garantire la sicurezza alimentare). Contestualmente è stata richiesta all’Azienda Usl di Ferrara l’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività. I servizi dei carabinieri sono stati anche dedicati al controllo stradale. Le numerose pattuglie dell’Arma, infatti, hanno proceduto al controllo di ventitré auto e ventotto persone, elevando alcune sanzioni per violazioni del codice della strada ed hanno altresì proceduto al sequestro amministrativo di un autoveicolo, che non era stato sottoposto alla prevista revisione periodica. Dunque, il servizio straordinario che è stato effettuato dai carabinieri delle Stazioni di Comacchio, Codigoro, Porto Garibaldi e Lido degli Estensi, assieme al personale del Nucleo operativo e radiomobile e con il supporto tecnico dei Nas di Bologna, ha visto gli uomini dell’Arma impegnati su più fronti: dall’attività di prevenzione e repressione di furti, ai controlli nei locali di ristorazione, e anche al controllo sullo strade del territorio per garantire la sicurezza. Ma i servizi da parte dei carabinieri non si fermeranno qui. Infatti, come riferito, anche nelle prossime settimane proseguiranno i controlli sul litorale, allo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di condotta illegale.

Valerio Franzoni