Ristoranti e grossisti, via tre tonnellate di pesce

GORO

Sei illeciti amministrativi riscontrati e sequestro amministrativo di circa tre tonnellate di prodotti ittici. È questo il bilancio dei controlli effettuati nel corso del mese di dicembre dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi e dell’Ufficio locale marittimo di Goro, con il coordinamento del Centro di controllo area pesca dell’Emilia Romagna. Ventisei sono state le ispezioni svolte dalla Guardia costiera tra pescherie, ristoranti, grossisti e mezzi di trasporto che svolgono la propria attività in provincia di Ferrara, e proprio in quest’ambito hanno riscontrato, come detto, sei illeciti amministrativi, con importo delle sanzioni pari a circa 7mila euro, e posto sotto sequestro amministrativo circa tre tonnellate di prodotto ittico vario.

L’obiettivo di tali controlli sono quelli di prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare significativamente gli stock ittici e alterare il principio di leale concorrenza sul mercato. Continua così, l’impegno della Guardia Costiera (in dipendenza funzionale del Ministero dell’agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) nella vigilanza sulla filiera della pesca. Un’attività continua che ha lo scopo di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali per la tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino. Proprio in prossimità delle festività natalizie, in cui cresce la richiesta di prodotti ittici, la Guardia Costiera ha rafforzato il proprio impegno nel contrasto alle attività di pesca illegale, allo scopo di scongiurare tutti quei comportamenti illeciti che compromettono il prodotto ittico.

L’operazione complessa ‘SpINNaker’ (con ‘INN’, acronimo di pesca Illegale non dichiarata e Non regolamentata), in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale e che si protrarrà fino al mese di febbraio, vede in campo donne e uomini della Guardia Costiera impegnati in controlli, sia a terra che in mare. Un’operazione questa che tutela anche la maggioranza degli operatori del settore che agiscono nel rispetto della normativa e garantiscono prodotti di elevata qualità, primi fra tutti quelli provenienti della pesca italiana artigianale e costiera. Ed è in questo contesto che ha operato il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi e dell’Ufficio Locale Marittimo di Goro.

Valerio Franzoni