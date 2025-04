Ristoranti, la guida parla ferrarese: "Tradizioni gastronomiche e tipicità dal Brennero fino a Lampedusa"

Quando si parla di una guida dei ristoranti il pensiero tende a correre a qualcosa del passato: un volumetto abbastanza corposo, da tenere nel cassetto del cruscotto dell’auto e da rispolverare solo quando ci si trova sperduti in mezzo al nulla e non si sa dove andare per mangiare due bocconi. E d’altronde, signori miei, siamo nel 2025: c’è Tripadvisor, c’è Google Map, ci sono i social, i food influencer con i loro video su Youtube. Quindi realizzare una guida dei ristoranti oggi è una sfida alle convenzioni e ai pregiudizi.

Più Guida Ristoranti sfida consapevolmente queste convenzioni e questi pregiudizi. Non solo per il proprio contenuto – oltre 500 pagine riportanti schede di quasi mille ristoranti dal Brennero a Lampedusa – ma per la sua stessa natura ispirata a precisi modelli estetici. La carta accuratamente scelta, l’attenzione per i particolari e per la grafica, la realizzazione quasi sartoriale, la copertina che a ogni edizione cambia di colore, fanno di Più Guida Ristoranti un prodotto editoriale destinato a un utente che, pur non rifuggendo dalle innovazioni digitali, ama ancora sentire sotto i polpastrelli delle dita il frusciare delle pagine che si sfogliano. Anima e cuore di Più Guida Ristoranti, sin dalla sua nascita 12 anni or sono, è Domenico Renis: napoletano che vive e lavora a Ferrara da 30 anni, ma il suo vero ufficio è il mondo. La sua innata passione per il buon cibo e il buon vino, unitamente alla sua professione di giornalista per le testate ItaliaPiù e AgriPiù, professione che lo porta quasi ogni giorno in giro per l’Italia a contatto con le più importanti realtà imprenditoriali del paese, lo hanno messo nelle condizioni di dare vita a una guida gastronomica che si è conquistata una buona fetta di autorevolezza.

Su Più Guida Ristoranti la costante è quella di trovare locali nei quali si sta bene, che si tratti di ristoranti tri-stellati Michelin oppure di pittoresche trattorie nascoste chissà dove. La distribuzione della Guida è veicolata attraverso i canali di Publiscoop Editore, a cui fa capo la realizzazione della stessa, e del Gruppo Publiscoop, mediante una direct mailing alle aziende che quotidianamente si raccontano sulle riviste del Gruppo come ItaliaPiù e Agripiù, vale a dire il Gotha dell’imprenditoria italiana, e questo le consente una diffusione capillare.