Ristoratore in manette. Il gestore blocca l’impianto. Lui si allaccia e ruba il gas

Un ristoratore del centro è stato arrestato dopo essere stato sorpreso per ben due volte a rubare il gas. La vicenda è iniziata a ottobre. Dopo un periodo di morosità con il fornitore di gas, per il titolare del ristorante era scattata l’applicazione dei sigilli sull’impianto e, successivamente, la rimozione del contatore. L’imprenditore non si era però perso d’animo e, nei giorni successivi, aveva installato artigianalmente un altro contatore per utilizzare comunque il gas. La società fornitrice, analizzando i consumi, si era però ben presto accorta che al ristorante era iniziato un utilizzo abusivo di metano. Nella mattina di giovedì, un rappresentante dell’azienda è quindi andato in caserma per denunciare il furto di gas. Insieme ai tecnici dell’azienda, i carabinieri hanno poi raggiunto il locale, assistendo alle operazioni di rimozione del contatore (risultato preso da un’abitazione privata) e di messa in sicurezza dell’impianto.

Il giorno seguente, la sorpresa dei rappresentanti dell’azienda fornitrice del servizio non è stata poca quando, monitorando i consumi si sono resi conto che, allo stesso ristorante, era ricominciato il consumo abusivo di metano. Insieme a una pattuglia della stazione di Pontelagoscuro, nella serata di venerdì, i tecnici si sono quindi presentati nuovamente al locale: questa volta però, mentre veniva rimosso il contatore, asportato ancora una volta da un’abitazione nelle vicinanze, i carabinieri hanno arrestato il titolare dell’attività per ricettazione e furto. L’uomo, un 52enne, su disposizione del pm di turno, è stato rimesso in libertà.

I controlli in città da parte dei carabinieri sono continuati nel corso di tutta la serata. I militari del Radiomobile hanno infatti denunciato un 40enne straniero per non aver eseguito l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale ed hanno inoltre sequestrato a un giovane 3,5 grammi di eroina, ritirandogli la patente di guida.