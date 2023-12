Ristoratrice lascia il pronto soccorso e muore: via all’inchiesta

Ferrara, 28 dicembre 2023 – Entrata in pronto soccorso per un malessere, dimessa poche ore dopo e infine deceduta intorno all’ora di pranzo del giorno successivo. Sulla morte di Noretta ‘Eleonora’ Masiero, 71 anni, nota ristoratrice e colonna del ristorante ‘Cusina e butega’, si sono accesi i riflettori della procura.

Negli uffici di via Mentessi è stata infatti aperta un’inchiesta per colpa medica. L’obiettivo è quello di fare chiarezza in primis sulla causa del decesso e poi su cosa sia accaduto nelle ore in cui la donna è stata seguita dai medici del Sant’Anna. A dare il via all’attività investigativa è stata una denuncia depositata nei giorni scorsi dai familiari di Masiero, assistiti dall’avvocato Umberto Vianello di Venezia.

La segnalazione è confluita in un fascicolo d’inchiesta. Il primo atto sarà l’autopsia sul corpo della donna, il cui incarico verrà conferito il 3 gennaio al medico legale Giorgia Franchetti. Stando alle prime ricostruzioni emerse, Masiero si reca al pronto soccorso intorno alle 21 del 15 dicembre.

Alle 3.30 viene dimessa e torna a casa. All’ora di pranzo del 16 dicembre si sente male e la situazione degenera rapidamente. Il suo cuore cessa di battere poco dopo. La notizia della morte della ristoratrice si è sparsa rapidamente, suscitando cordoglio e incredulità in città, dove era nota e stimata. A poche ore dalla tragedia, come anticipato, i familiari hanno deciso di depositare un esposto per fare chiarezza su quanto accaduto. Il caso è quindi approdato sulla scrivania del pubblico ministero Ciro Alberto Savino, il quale ha avviato tutti gli accertamenti necessari a fare luce e a valutare eventuali responsabilità nella filiera dell’assistenza prestata alla 71enne. A partire proprio da quelli medico legali.

Contitolare dello storico ristorante di corso Porta Reno, Noretta Masiero era un nome tra i più conosciuti nel mondo della ristorazione (e non solo). Nel corso degli anni aveva gestito anche il bar Centro Storico e l’Hostaria Savonarola. Noretta era conosciuta anche a Bologna, dove era stata per un periodo alla guida del Caffè Zanarini. Lascia il marito e due figli. Tra i primi a ricordare la ristoratrice, una volta appresa la notizia, erano stati i vertici di Ascom.

"Come Ascom e Fipe Confcommercio – avevano scritto in una nota a poche ore dalla scomparsa di Masiero – intendiamo essere vicino alla famiglia di Noretta in questo momento di lutto. Nel contempo vogliamo ringraziarla per il suo lavoro nel corso degli anni, per il suo significativo quanto concreto contributo alla conoscenza e diffusione della nostra più autentica tradizione enogastronomica tra Ferrara e Bologna. Il ristorante ‘Cusina e Butega’ rappresenta un autentica e indiscussa eccellenza per il panorama della nostra cucina più tipica e Noretta è stata un bell’esempio esempio di professionalità e passione".