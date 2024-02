Ristori, insorgono le coop dei pescatori: "Granchio blu, la Regione sbaglia i conti"

"Mero errore materiale", si legge nel documento della Regione Emilia Romagna, atto dove vengono definiti i ristori alle cooperative per i danni provocati dal granchio blu. Ci sono indicati i chilogrammi di vongole che sono stati mangiati dall’’alieno’, ricalcolati due volte. Ma quell’errore materiale ha sollevato la protesta del mondo delle cooperative di Goro che, in una manciata di giorni, hanno visto cambiare gli ammontari che spettavano per le vongole perse tra le chele del killer del mare. Un’operazione che per alcuni di loro ha comportato un drastico calo delle cifre che già erano state definite in una graduatoria, i nomi delle cooperative da una parte. A fianco incasellati i soldi in arrivo. Tutto cambiato, per quel "mero errore materiale".

Non riusciva a credere ai suoi occhi Fausto Gianella, coordinatore a Goro di Fratelli d’Italia. "E’ arrivata – parole di rabbia e stupore – una pec dalla Regione che in pratica ci avvertiva che le cifre assegnate alle singole cooperative erano tutte sbagliate. Che andavano ricalcolate. Nel nuovo prospetto, anche questo con i nomi delle imprese delle pesca e degli ammontari dei risarcimenti, non ci riconosciamo più. Tutto cambiato. Stiamo parlando di un bando pubblico, come è possibile che sia stato commesso un errore del genere. Non si può prendere un abbaglio di queste dimensioni, l’errore è stato fatto sulle spalle di cooperative che hanno subito danni, che rischiano di non avere più fatturaro. Che all’improvviso hanno visto modificare quelle cifre che ormai dovevano essere solo assegnate". Vediamo da dove nasce questo "mero errore materiale". Sempre nel documento della Regione Emilia Romagna si legge: "la determinazione dirigenziale ha portato alla determinazine di valori di mancata commercializzazione delle vongole veraci inferiori a quelli effettivamente subiti. Atteso peraltro che il ricalcolo del quantitativo parziale di mancata commercializzazione di vongole per le imprese ha comportato un aumento del quantitativo totale delle vongole commercializzate, portando il quantitativo globale inizialmente calcolato in 41.695.117 chilogrammi al nuovo quantitativo complessivo di 56.403.981". Insomma, andando oltre il linguaggio burocratico, sembra di capire che era stato calcolato in difetto il numero di vongole finite nella pancia del granchio blu. Da qui è scattata la ridefinizione delle cifre, a partire dal milione di euro stanziato per questo capitolo dalla Regione. Otto imprese hanno visto aumentare i soldi loro spettanti. Le altre hanno registrato un amaro calo dell’ammontare.

"Chiediamo chiarezza sugli indennizzi per le vongole invendute", Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione alla Regione sulla delicata vicenda. "La Regione dica se gli importi da liquidare sono equi per evitare penalizzazioni tra i beneficiari". La consigliera invita a "rivedere anche gli importi, diminuiti dopo che le quantità sono state rideterminate, che spettano alle aziende". Una vicenda che sta suscitando forti reazioni. Gianella punta il dito: "Prima l’errore materiale, che va chiarito. Con una battuta la Regione ha preso un granchio... blu. Poi siamo ancora in attesa del secondo milione che la Regione aveva annunciato in pompa magna di destinare al comparto, ormai in forte crisi".