"Ristori, un incontro pubblico per fare il punto"

È il presidente della coop ’La Valle di Comacchio e capogruppo della lista civica 2Q20 Filippo Sambi a porre alcune questioni riguardanti la suddivisione dei ristori assegnati a chi raccoglieva vongole dopo l’arrivo del flagello causato dal granchio blu. "Ho letto in questi giorni sulla stampa locale alcuni interventi relativi a fondi nazionali e regionali in tema di ristori a vario titolo per l’emergenza granchio blu e vorrei fare chiarezza – precisa – anche perché sono apparse informazioni molto fantasiose che attualmente stanno circolando sui social".

Tornando ai rimborsi spiega come "alla stragrande maggioranza dei pescatori di Comacchio al momento sono arrivati rimborsi per i granchi catturati nel 2024 – aggiunge – ma stiamo parlando di somme assai modeste, circa 90 centesimi al chilo a fronte di ingenti spese di carburante per gli spostamenti finalizzati alla cattura".

Poi lancia una proposta di chiarezza "l’assessore regionale Alessio Mammi ha affermato che la Regione ha stanziato un terzo milione di euro per questa causa, avremmo piacere di capire come sono stati distribuiti i precedenti due". Nei giorni precedenti sulle pagine di questo giornale sono apparse nel dettaglio le varie elargizioni arrivate alla cooperative. Sambi però propone ugualmente che Mammi assieme al neo presidente Michele De Pascale promuovano "un incontro pubblico con la marineria comacchiese per chiarire l’assegnazione dei fondi e le iniziative che intendono mettere in campo per impedire il totale fallimento dell’allevamento di vongole a Comacchio, con le conseguenze facilmente immaginabili per le famiglie".

Suggerisce come potrebbe essere l’occasione per invitare a Comacchio anche il ministro Lollobrigida a spiegare per quali casistiche siano previsti i 30 milioni di euro messi a bilancio dal suo ministero "anche in questo caso per motivi di chiarezza e per evitare nascano incomprensioni".

Infine ricorda come il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri stia predisponendo una nota avente ad oggetto alcune proposte legate a questa tematica, documento che sarà presentato al Commissario per l’emergenza straordinaria Granchio Blu, Enrico Caterino. "Spero che le proposte trovino attenzione: la marineria di Comacchio, al pari di quella di Goro - conclude Filippo Sambi - non possono permettersi di perdere altro tempo".

Claudio Castagnoli