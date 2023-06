Ristrutturazione senza permessi, scatta la sanzione della polizia locale

Erano cominciati da tempo i lavori di ristrutturazione ma senza le necessarie autorizzazioni e, non secondario, senza avere versato gli oneri di urbanizzazione. L’illecito è venuto alla luce dalla segnalazione di alcuni portuensi, la Polizia locale in collaborazione con l’Ufficio Urbanistica si è mobilitata, ha svolto gli accertamenti ed è scattata la sanzione salata e anche lo stop ai lavori. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, conferma: "In un palazzo storico da tempo abbandonato di corso Vittorio Emanuele II è stata segnalata dell’attività edilizia. Un primo controllo della Polizia locale aveva riscontrato che era attività edilizia in regime libero (solo pavimenti e rivestimenti e sanitari); poi però l’attività è continuata e un secondo controllo ha evidenziato e riscontrato attività che richiedono presentazione di una pratica edilizia". Protagonista dell’operazione un imprenditore pakistano che abita ad Argenta, lo stesso costruttore che alcuni anni fa aveva rilevato e poi ristrutturato una serie di appartamenti su viale Cesare Battisti, a due passi dalla stazione ferroviaria, poi affittati a delle famiglie pakistane; ora è diventato uno dei siti a più alta concentrazione di immigrati pakistani. Un’operazione analoga aveva pensato di fare sul corso, nel cuore del centro storico. E’ un edificio vincolato dalle Belle Arti, risale alla fine dell’Ottocento, di fronte al Teatro Concordia. "Non era stato presentato nulla – insiste il primo cittadino - dunque è stata emessa una ordinanza di sospensione forzata dei lavori e una pesante sanzione, perché tra l’altro l’edificio è a valenza storica ed è tutelato. Senza il pagamento di questa sanzione e la presentazione di un adeguato progetto e richiesta di permessi l’attività edilizia non può riprendere". E conclude: "Invitiamo i cittadini a segnalare sempre alla polizia locale se si nota attività edilizia non lecita".

f.v.