"Risultato brillante, ci riempie d’orgoglio"

E’ l’orgoglio a trapelare dalle sua parole, quando elenca i tanti primati conquistati dalla sua scuola. Numerosi gli alunni che, durante eventi e concorsi di cucina, hanno conquistato allori. Premi ai quali si aggiunge adesso questo piazzamento. L’istituto d’istruzione superiore ‘Remo Brindisi’ – al timone la dirigente scolastica Pierlia Stimolo –, è sul primo gradino del podio nella categoria degli istituti professionali servizi. Il 70% dei suoi alunni varca la porta del mondo del lavoro nei primi due anni dal conseguimento del diploma. Lo scorso anno l’istituto era secondo, subito sotto il Vergani Navarra. Adesso il sorpasso. "Un risultato che ci rende fieri del nostro lavoro – sottolinea Pierlia Stimolo, ingegnere elettronico –. Ed è facile per me individuare quelli che sono gli ingredienti vincenti, le caratteristiche che fanno parte della carta d’identità della scuola che ci hanno portato a conquistare questo risultato".

Pierlia Stimolo li elenca. "E’ determinante il grande lavoro, l’impegno messo in campo dai nostri docenti. Ci tengo che questo aspetto venga sottolineato. Un giusto tributo poi va a tutto il personale, a chi opera nella segretaria, in un certo senso l’interfaccia della scuola con l’esterno. L’altro ingrediente cruciale è il lavoro che abbiamo fatto e quotidianamente facciamo con le aziende, con le quali abbiamo contatti strettissimi. Molti dei nostri studenti già durante l’anno vanno nelle imprese per avere un primo determinante contatto con il mondo dell’occupazione, che rappresenterà il loro futuro. Il mio plauso va quindi anche a loro, i protagonisti di questo percorso, i ragazzi. Ai quali è rivolta la proposta educativa e didattica". L’istituto, che conta 600 alunni, organizza anche corsi serali.