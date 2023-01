Risuona Kodály al Ridotto

Per la stagione di Ferrara Musica al Ridotto oggi, alle 10.30, appuntamento con I Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara. Antonio Aiello (violino), Alessandro Savio (viola), Leonardo Sapere (violoncello), Alessandro Pivelli (contrabbasso), Nicola Guidetti (flauto), Giorgio Ferroci (oboe), Giovanni Polo (clarinetto), Vittorio Ordonselli (fagotto) e Simone Cinque (corno) si cimenteranno con Zoltán Kodály e Nino Rota, eseguendo il Duo per violino e violoncello e il Nonetto per fiati e archi. Compositore e insegnante, Kodály è stato con Bartók promotore di una musica legata alla tradizione popolare e classica ungherese. Il duo per violino e violoncello op. 7 è un esempio che va in questa direzione. Rota è riuscito a sintetizzare un’ampia gamma di stili, componendo colonne sonore e brani da camera.

Il Nonetto, frutto di una commissione del 1957 di Czech Nonet, venne portato a termine nel 1976. Eseguiti lo stesso anno al Festival delle Nazioni di Città di Castello, Rota li modificò in modo definitivo. Il Nonetto è una partitura esuberante e vitale, piena di spirito specialmente nell’Allegro di apertura. Tra gli altri movimenti spicca una canzone con cinque variazioni. Il linguaggio si mantiene gioioso e talvolta ironico con slanci lirici.

(foto di Marco Caselli Nirmal)