Risuona ‘Sweet home Alabama’ : "Due ore di musica, rock e libertà"

I Lynyrd Skynyrd sono stati tra i pionieri del ‘Southern rock’, mescolando blues, country e hard rock in uno stile inconfondibile che ha segnato un’epoca. Con brani iconici come ‘Sweet home Alabama’ e ‘Free bird’, hanno incarnato l’orgoglio del sud degli Stati Uniti e la cultura rock degli anni ’70. Nonostante la tragedia dell’incidente aereo del 1977, la band ha continuato a resistere ed esistere, lasciando un’impronta duratura nella storia della musica americana. Si esibiranno questa sera, alle 21, in piazza Ariostea per il Summer Festival.

Una domanda che non vi hanno mai fatto? "Amiamo di più la nostra musica o nostri fan?" "Allo stesso modo. Siamo veramente grati alla folla. I fan sono tutto, perché senza di loro non saremmo qua".

Se I Lynyrd Skynyrd fossero un pittore, chi sarebbero? "Forse Picasso, o Leonardo Da Vinci. Ci vogliono tanti anni per creare un’opera, niente è creato in un giorno. Ci vuole impegno e passione e poi scrivere una canzone è un po’ come dipingere un quadro".

Dopo oltre 40 anni di carriera, cosa significa per voi, oggi, portare sul palco il nome dei Lynyrd Skynyrd? "Significa tutto. Abbiamo dedicato tutta la vita a questo. Da un lato è una benedizione, poter salire sul palco e ‘spaccare’".

Ferrara è l’unica tappa italiana. Cosa vi aspettate dal pubblico italiano? Perché avete scelto questa città? "Ci è stata offerta la possibilità dal nostro agente. Avevamo delle date organizzate nel 2020, ma poi il Covid ha mandato tutto all’aria. Abbiamo già delle ipotesi di date per l’estate prossima, anche in Italia, quindi potremmo anche tornare".

Cosa significa essere una band che fa southern rock oggi? Come è cambiato – o resistito – il vostro messaggio nel tempo? "Siamo cresciuti in Jacksonville, in Florida. Siamo molto orgogliosi di quelle influenze britanniche e blues che ci accompagnano da sempre".

Come vivete oggi la responsabilità di portare un nome così iconico, tra glora e tragedia? "Non possiamo immaginarci da nessun’altra parte. Siamo molto religiosi e pensiamo che tutto questo lo abbia voluto Dio, che fossimo destinati a questo da qualche imposizione a noi superiore".

I Lynyrd Skynyrd sono nati in Florida, ma arrivano a tutti. Cosa rende il vostro linguaggio così universale? "Forse il fatto che nessuno di noi è nato in una famiglia ricca. Nessuno ha vinto ‘American idol’ o ‘The Voice’. Siamo dovuti uscire dalle camere, suonare nei bar e crearci un nome".

Cosa vi spinge a salire ancora sul palco, affrontare date, tour, concerti e folle? "Il potere curativo delle canzoni, che aiutano le persone a stare meglio, a vivere meglio e ad attraversare questa vita".

Ci sono artisti – contemporanei ma anche passati – con cui vi piacerebbe aver potuto collaborare? "Elvis Presley".

‘Sweet Home Alabama’ e ‘Free Bird’ sono diventati dei meme "Penso che la musica abbia un potere curativo. Chi ha bisogno di uno psicologo? Ascoltate un po’ di musica e passa tutto".

Per il futuro, vedete una possibile eredità o I Lynyrd Skynyrd finiranno dopo di voi? "Intanto tra poco uscirà un nuovo live album. Per il futuro non lo sappiamo ancora. Ci sono canzoni che sono già scritte, ma devono ancora essere registrate".

Cosa volete dire ai fan italiani che vi aspettano oggi Ferrara? "Venite ai concerti e divertitevi. Perdete la voce, lasciate i problemi a casa e godetevi due ore di musica live, rock e libertà".