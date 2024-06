Riti e cerimonie svelati dai libri

Torna per il quarto anno #Italiaebraica, progetto online che riunisce i musei ebraici italiani. L’edizione di quest’anno è dedicata ai libri: condivideremo con voi racconti e aneddoti sulle collezioni, i luoghi e la fattura dei volumi.

Il settimo e ultimo incontro della stagione, online sulla piattaforma zoom, si terrà giovedì alle 18 e vedrà come protagonisti l’Israel Museum di Gerusalemme e il Museo d’Arte Ebraica Italiana U. Nahon di Gerusalemme. Nel loro intervento si parlerà del ciclo della vita ebraica e dei suoi primi riti passaggi raccontati attraverso volumi e oggetti antichi: la milah, la circoncisione a otto giorni dalla nascita, e il Bar Mitzvah, la maggiorità religiosa che segna a 13 anni l’ingresso nell’età adulta. L’Israel Museum presenterà il servizio di Angelo Mordechai Shemuel Modigliani, circoncisore romano della fine del ‘700. Ci sposteremo poi, grazie al Museo Nahon, ad ammirare un volume avvolto nel mistero. Si tratta di un Sefer Hamaftir del 1704 che racchiude le Haftarot, i brani tratti dai Profeti che si leggono ogni sabato dopo la porzione della Torah. Intervengono:

Anna Nizza-Caplan e Gioia Perugia - Associate Curator e Collection Manager Jack, Joseph and Morton Mandel Wing for Jewish Art and Life del The Israel Museum, Gerusalemme

Daniel Niv, direttore del Museo d’Arte Ebraica Italiana U. Nahon, Gerusalemme.

Modera Amedeo Spagnoletto,

direttore del Meis.