"Ritirate l’odg contro Arcigay"

Non è ancora finita. La querelle innescata dal diverbio tra la presidente di Arcigay Manuela Macario e la dirigente del liceo Ariosto Isabella Fedozzi, non conosce epilogo. Diventando un caso politico, attraverso un ordine del giorno presentato dai consiglieri di Ferrara Nostra (nel quale si esprimeva solidarietà alla dirigente e si metteva in discussione l’opportunità che Arcigay partecipasse ad iniziative nelle scuole), a maggior ragione. Ebbene, Arcigay chiede formalmente il ritiro di questo documento. In realtà, al di là dell’associazione che rappresenta la comunità Lgbti, sono state le sigle che chiedono un passo indietro alla maggioranza: da Cgil e Uil, passando per Rua-Udu, Agedo, Arci, Centro Donna Giustizia e diverse formazioni di sinistra. Tra gli altri, Pd, Possibile e Articolo 1. Il documento con il quale viene richiesto il ritiro dell’ordine del giorno è indirizzato al sindaco Alan Fabbri e all’assessora alle Pari Opportunità, Dorota Kusiak. "Chiediamo a sindaco e assessora – si legge nel testo - di chiarire se la posizione di questa amministrazione rispetto alla lotta all’omotransfobia rimanga coerente con quanto fatto fino a ora e pertanto di esprimersi in merito alla volontà di proseguire con azioni di contrasto all’omotransfobia, così come previsto dal protocollo Pico".