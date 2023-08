Ritiri e segnalazioni C’è il nuovo portale

CENTO

Attivato il nuovo portale richiesta servizi di Clara Spa, utile per segnalare disservizi nella raccolta dei rifiuti e, per rendere il procedimento più comprensibile, è stato anche messo a disposizione un videotutorial di Clara con le istruzioni per la registrazione al portale. Per una efficace e corretta gestione del servizio di raccolta rifiuti sul territorio, Clara Spa ha voluto sottolineare a tutti gli utenti la necessità di utilizzo del nuovo servizio, superando l’utilizzo delle mail come strumento di segnalazione di un mancato ritiro dei rifiuti o di un disservizio. Spiega infatti, che le segnalazioni tramite la mail possono essere prive di riferimenti importanti come il codice cliente, che permette di associare univocamente la segnalazione all’utente, oltre a non poter essere rendicontate all’interno di un sistema integrato di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, il cui obiettivo è fornire al gestore la possibilità di attivare le necessarie azioni correttive in caso di inadempienza dell’appaltatore. Anche sul sito del Comune, sono disponibili due vademecum che illustrano come effettuare la registrazione al nuovo Portale richiesta servizi e come segnalare una mancata raccolta di rifiuto mentre per assistenza e informazioni si può scrivere a [email protected].