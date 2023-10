Ritmi jazz sul palco per aiutare la Romagna. All’asta anche le foto

Si alza il sipario su ‘Italia Jazz Club per la Romagna’, l’evento benefico organizzato da Italia Jazz Club, l’associazione nazionale dei Jazz Club che vede uniti alcuni fra i più simbolici jazz club italiani attivi sul territorio nazionale. L’appuntamento oggi, alle 20,30, al Teatro Verdi di Cesena, dove si svolgerà un concerto per raccogliere fondi da destinare a coloro che hanno subito danni dalla recente alluvione. Sul palco si alterneranno alcuni dei più prestigiosi artisti della scena jazzistica nazionale ed internazionale. Tra questi, Danilo Rea, Gegè Telesforo e Christian Mascetta, Nico Gori, Francesco Bearzatti, Giovanni Falzone, Danilo Gallo, Zeno De Rossi, Simone Zanchini, Stefano Bedetti, Stefano Senni e l’Itaclub Jazz Orchestra diretta da Cristiano Arcelli e Michele Polga. E’ prevista la mostra fotografica a cura di Roberto Cifarelli e Mirko Boscolo. I loro scatti ad un’asta benefica per la raccolta fondi promossa da Italia Jazz Club.