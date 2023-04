Ritmi venezuelani con Cabruja in Pandurera

CENTO

Mercoledì in Pandurera alle 21, musica e ballo si uniranno in un prodotto firmato Fondazione Teatro Borgatti che unisce la danza con la bella voce di Cabruja, cantautore venezuelano lanciato dalla casa discografica centese Over Studio di Raul Girotti che dopo aver sentito la sua voce pazzesca, ha deciso di lavorare insieme creando un disco che è stato primo in sudamerica per diverse settimane. Come ha spiegato il presidente del Teatro Giorgio Zecchi, il personaggio ha catturato anche la Fondazione che ha dunque prodotto lo spettacolo unendo la danza con grandi coreografie di Michele Merola e creare anche i costumi, opera di Alessandro Ramin. Cabruja si esibirà con il suo gruppo formato da Denis Biancucci, Stefano Bussoli, Lorenzo Mantovani, Simone Di Benedetto su brani arrangiati da Giancarlo Di Maria e di Cristiano Alberghini.