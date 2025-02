Ritorna il ’Ferrara film festival’. Tutti pronti per la decima edizione

Torna la rassegna cinematografica più attesa dell’anno. Trenta eventi, otto mesi di programmazione e sei tipologie di eventi mensili che accompagneranno il pubblico fino alla storica decima edizione del ’Ferrara film festival’ di settembre.

Si parte oggi alle 18, in collaborazione esclusiva con il ’Circolo dei negozianti’ di palazzo Roverella. Il primo appuntamento del programma annuale prefestival vede all’attivo la serie ’Cinema a palazzo’, che accompagnerà il pubblico ogni mese fino a luglio nel prestigioso palazzo Roverella (corso Giovecca 47) con una programmazione cinematografica composta da anteprime speciali, rassegne e omaggi cinematografici. In questo appuntamento si inizia con il ’Cinema made in Ferrara’ e la proiezione di 3 nuovi cortometraggi girati tra città e provincia.

La rassegna è dedicata a Paolo Micalizzi, giornalista ed esperto di cinema (scomparso lo scorso ottobre e che tanto a dato al circolo e al festival. A lui sarà, inoltre, interamente dedicato uno dei prossimi appuntamenti. Ad aprire l’incontro di oggi, i saluti istituzionali da parte di Paolo Orsatti – presidente del ’Circolo negozianti’ – e Riccardo Modestino – docente universitario –. A seguire, si terrà l’omaggio in memoria di Paolo Micalizzi, che vedrà la partecipazione di Riccardo Cavicchi – presidente del ’Ferrara film festival’ –. A concludere la conferenza, l’introduzione al programma annuale e agli artisti, a cura di Maximilian Law – direttore artistico del festival –. I 3 cortometraggi di oggi pomeriggio sono ’La paura di vincere’ – di Roberto Pazi – che racconta la storia di un direttore d’orchestra alle prese con il suo primo vero concerto, ’Madre terra’ – di Mattia Bricalli –, un thriller con risvolti post-apocalittici e, infine, ’Senza fiato’ – di Max Cavalieri –, dramma locale ambientato a Comacchio.

Alla fine dell’evento, verrà offerto un brindisi di inizio programmazione. i posti sono limitati e si può prenotare al link www.ferrarafilmfestival.com. L’ingresso è gratuito. Dopo l’evento di oggi, il prossimo appuntamento è domenica 9 con la proiezione del film ’Tobia e i colori del mondo’ a cui seguirà un laboratorio per bambini.