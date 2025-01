Ritorna il ’Ferrara in jazz XXVI’. Al via la seconda parte al Torrione

’Ferrara in Jazz’ rialza il sipario per la seconda parte della stagione dove a parlare, al Torrione di San Giovanni, sarà solo la musica. Giunta alla sua ventiseiesima edizione, la ricca rassegna curata dal Jazz club di Ferrara, ospiterà, a partire dal prossimo weekend fino all’11 maggio, 48 concerti, molti dei quali fruibili sulla pagina facebook del club in modalità streaming. "’Ferrara in jazz’ è uno degli appuntamenti più importanti ed affascinanti nel panorama della musica jazz ferrarese – ha sottolineato l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli – non solo per gli appassionati di un genere che torna con gran forza in un ambito musicale governato, in generale, più dal rumore che dal suono. Il programma vede importanti collaborazioni come l’International jazz day del prossimo 30 aprile, con una lunga serata organizzata in collaborazione con il conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Il Jazz club è un fiore all’occhiello, un punto di riferimento non solo per gli appassionati, ma anche per studiosi e musicisti".

Saranno 200, infatti, gli artisti americani ed europei protagonisti del ricco calendario che vedrà sul palco del bastione rinascimentale anche docenti e gli studenti del conservatorio ferrarese. Con loro i vincitori dei concorsi ’Conad jazz contest’ di Umbria jazz e 7 Virtual jazz club, le produzioni di ’Crossroads - Jazz e altro’ in Emilia Romagna, di Over studio recordings & records e l’ampia sezione curata da ’Associazione istantanea’. "Sono convinto che il Jazz Club non sia solo un luogo di incontro per musicisti – sottolinea il presidente Federico D’Anneo – ma un punto di riferimento culturale per la comunità che si va arricchendo di tanti giovani".

Il cartellone si arricchirà di musicisti del calibro di Alec Orea, Will Vinson, Alex Sipiagin, Nitai Hershkovits, Bruce Forman, Michael Formanek, David Hazeltine, Ray Anderson, Jure Pukl, John Escreet e, per la scena italiana, dai progetti di Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Michele Polga, Giovanni Guidi, Domenico Caliri, Fabrizio Puglisi, Pietro Tonolo, Dario Deidda, Carlo Atti, Filippo Orefice, Francesco Bigoni, Giulia Barba e tanti altri. "Dal prossimo fine settimana – prosegue il direttore artistico di ’Ferrara In jazz’ Francesco Bettini - si alternano le produzioni più rilevanti in termini jazzistici con artisti internazionali e il tutto sarà impreziosito dall’esposizione dei disegni del celebre illustratore e fumettista argentino José Muñoz", con opere realizzate per la scorsa edizione del ’Bologna jazz festival’.

"La scena italiana – conclude Bettini - sarà rappresentata fra gli altri dai progetti di Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Michele Polga, Giovanni Guidi, Pietro Tonolo, Dario Deidda, Carlo Atti, Filippo Orefice, Francesco Bigoni, Giulia Barba, Vanessa Tagliabue Yorche, Cabruja, dei larghi organici Tower Jazz Composers Orchestra e Emilia Romagna Jazz Orchestra e dalle numerose produzioni di Istantanea". Appuntamento, quindi, venerdì a partire dalle 21.15 con ’Domenico Caliri Cal Quartet feat. Fabrizio Puglisi’ con Domenico Caliri alla chitarra, Fabrizio Puglisi al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.

Info su programma e prenotazione cena al 331-4323840 oppure www.jazzclubferrara.com. Federica Achilli