Ritorna il festival ’Acido Acida’ . Quattro giorni di birre artigianali. Trenta stand, musica e buon cibo

Tutto pronto per ‘Acido Acida British Beer Festival’, che prenderà il via da domani a domenica nel chiostro di Santa Maria della Consolazione in via Mortara. Un momento per tutti gli appassionati per conoscerei processi produttivi di oltre 40 birrifici per 322 tipologie di birre, dal Regno Unito all’Italia, ma anche al resto del mondo ed est Europa.

L’evento è stato ufficialmente presentato ieri nella residenza municipale, dove sono intervenuti l’assessore comunale al commercio Francesco Carità, insieme all’organizzatore festival e responsabile legale del Molo Davide Franchini e al presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori. "La manifestazione – ha affermato l’assessore Carità – è consolidata e rende ancora una volta Ferrara una meta turistica importante. Un ringraziamento a tutte le persone che lavorano intensamente a questo evento e ai due nuovi birrifici inglesi, che oltre a promuovere i propri prodotti,organizzano azioni benefiche". L’inaugurazione si terrà domani dalle 18 e fino alle 24, mentre da venerdì fino a domenica dalle 12 alle 24. Un’edizione che vedrà la presenza di birrifici dal Belgio, Slovenia, Romania, Polonia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Cieca, Bulgaria e Olanda. "Siamo arrivati alla dodicesima edizione di ‘Acido Acida’ – ha aggiunto il presidente del Rione Santo Spirito, Matteo Cristofori – È una bella occasione per turisti e ferraresi per conoscere un angolo importante e affascinante della nostra città". Consolidata anche la sezione di ospiti italiani, con Antica Contea, Lost Road Brewing Company e Liquida, nonché la sidreria guidata da Marco Manfrini, l’area gastronomia con le specialità culinarie preparate dalla Contrada Santo Spirito. Sempre ricco anche il programma musicale.

L’inaugurazione sarà affidata ad Andy Smith – per anni dj dei Portishead, e grande contributore al loro successo – per passare venerdì a ’La Banda Loska’, sabato ai ’Gaznevada’, e domenica agli ’Strike’ e ’Social Six’. Le prevendite si aprono dal 28 luglio 2025 e fanno già presagire un afflusso sognificativo: "Stiamo registrando un ottimo riscontro sia a livello locale che nazionale – assicura l’ideatore della kermesse Davide Franchini – Mi piace definire il festival un ‘avventura’ perché è un progetto molto impegnativo, che ci tiene occupati per dieci mesi nella ricerca di birrifici e produzioni sempre nuove e particolari.

Mario Tosatti