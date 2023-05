Ritorna il Palio con i drappi firmati da artisti

Ritorna il Palio di Copparo. Ieri si è tenuto nella casa comunale l’appuntamento che segna l’inizio degli eventi dell’edizione 2023. La storica manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune, della parrocchia Santi Pietro e Paolo e della Pro Loco di Copparo, avrà inizio giovedì 2 giugno, alle 21, con l’apertura della 44ª edizione affidata alla cerimonia di “Consegna delle chiavi della Città” davanti alla residenza municipale e, a seguire, alla benedizione dei Gonfaloni e dei Palii. Il drappo quest’anno è firmato da Valeria Celati, mentre il secondo palio per il rione vincitore nel tiro alla fune è opera di Lisa Capetta. Quattro le successive date nelle piazze del Popolo e Libertà: sabato 3 giugno, alle 21, esibizione dei musici e degli sbandieratori Under 15 e assoluti; domenica 4, alle 21, cortei storici e Premio Cosetta Coluccia con giuramento; giovedì 8, alle 20, Palio dei Bambini; sabato 10, alle 20.45, serata conclusiva degli storici giochi in piazza, tiro alla fune, corsa dei putti, corsa delle putte, lancio dei cerchietti, palo della cuccagna, corsa del cerchio e staffetta delle bandiere, e l’assegnazione del 44° Palio (in caso di maltempo la serata verrà recuperata domenica 11 giugno).

In mattinata si è tenuta anche l’estrazione dell’ordine dei quattro rioni nell’ingresso dopo la Corte Ducale di domenica 4 giugno, che sarà contrario sabato 10: i piccoli Daniela, Luca, Giacomo e Riccardo hanno estratto Furnas, Crusar, Dezima e Mota. "Bentornati in questa che è la casa di tutti i copparesi - ha dato il benvenuto nella sala consiliare il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Prima di tutto desidero ringraziare i volontari perché il Palio si disputa una volta l’anno ma è necessaria la preparazione di un anno intero. Stiamo lavorando per riportare il Palio nella scuola".

"È importante avere un palio tanto significativo dal punto di vista culturale e territoriale – ha evidenziato l’assessora alla Cultura, Paola Peruffo –. Grazie a tutti quelli che portano avanti questo evento di grande attrattiva". Raffaella Zanetti, presidente dell’Associazione dei Rioni di Copparo, ha annunciato che "dopo l’edizione della ripresa e del post covid, tutto si svolgerà come da tradizione". "Con il Comitato Genitori – ha spiegato - è in corso una collaborazione per portare il Palio dei Bambini fra gli scolari della scuola primaria, così da dare nuova linfa alle nostre attività anche fra i giovanissimi".