Ritorna il torneo dell’Aquila bianca Sbandieratori e musici in gara

Saranno 11 i gruppi di sbandieratori e musici che domani si contenderanno la vittoria del quindicesimo torneo dell’Aquila Bianca – memorial Gallerani Simonetto, sfidandosi, sotto l’egida della Federazione italiana sbandieratori e musici, al Pala-Boschetto. I gruppi gareggeranno nelle gare di singolo, coppia, piccola squadra e musici. Alla presentazione dell’evento sono intervenuti il presidente e il vicepresidente della Contrada San Giacomo Giannantonio Braghiroli e Paolo Cattani, il presidente e il vicepresidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti e Matteo Cristofori, il campione italiano Fisb Andrea Baraldi e il consigliere di Avis Gabriele Mantovani. Per gli organizzatori è motivo di grande orgoglio la massiccia partecipazione di gruppi ed atleti che con la loro presenza rafforzano il ricordo dello sbandieratore Luca Gallerani e del musico Marcello Simonetto, i giovanissimi campioni giallo-blu prematuramente scomparsi. Il torneo è realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori e Musici, l’Ente Palio, l’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche, il Consorzio Terre e Castelli Estensi, Avis e del Comune con un ringraziamento particolare alle società sportive di Pallamano che hanno permesso lo svolgimento dell’evento.

Le gare avranno inizio alle 15 e termineranno alle 19, mentre le premiazioni avverranno nella sede sociale della Contrada di via Ortigara 14, durante la cena che coinvolgerà atleti, dirigenti, contradaioli e amici. "Iniziamo con questa straordinaria manifestazione, che vedrà impegnati i migliori atleti italiani – ha sottolineato Nicola Borsetti – e diamo il via alle attività del Palio 2023 onorando in questo modo la tradizione delle bandiere che vede la nostra città estense tra le capitali di questa arte". A conferma della sensibilità che da sempre la Contrada di San Giacomo ha verso la disabilità saranno ospiti del memorial i ragazzi del Gruppo atleti speciali Saluzzo che avranno così modo di esibirsi davanti ad una platea di veri appassionati. Questi i gruppi in gara che si sfideranno: San Giovanni, Santa Maria In Vado e Borgo San Giacomo di Ferrara; Sbandieratori Arquatesi, di Arqua’ Polesine; Rione De Brozzi e Madonna Delle Stuoie di Lugo di Ravenna; Porta Romana di Ascoli Piceno; Città Murata di Montagnana; Maestà Della Battaglia e Contrada Della Corte di Quattro Castella; Tempesta Di Noale.

Lauro Casoni