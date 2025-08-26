Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Rischio botulinoMorto a 20 anni autopsiaPatron del PapeeteCiclone extra tropicaleBar di Bologna fuori dal tempoSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaRitorna la scuola, ecco lo ’Zaino sospeso’
26 ago 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Ritorna la scuola, ecco lo ’Zaino sospeso’

Ritorna la scuola, ecco lo ’Zaino sospeso’

Copparo, l’iniziativa dei Lions per aiutare le famiglie in difficoltà. La raccolta solidale sarà possibile in due cartolibrerie della cittadina

Copparo, l’iniziativa dei Lions per aiutare le famiglie in difficoltà. La raccolta solidale sarà possibile in due cartolibrerie della cittadina

Copparo, l’iniziativa dei Lions per aiutare le famiglie in difficoltà. La raccolta solidale sarà possibile in due cartolibrerie della cittadina

Per approfondire:

A Copparo si rinnova anche quest’anno l’iniziativa dello “Zaino sospeso”, service promosso dal Multidistretto Lions 108 Italy e curato a livello locale dal Lions Club Copparo con il patrocinio del Comune. Il progetto, a poco più di due settimane dal suono della prima campanella, è volto ad aiutare le famiglie in difficoltà, consentendo a figli e figlie di disporre di un corredo scolastico completo e favorendo così il diritto allo studio di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Partecipare è semplice. La raccolta solidale di materiale scolastico viene effettuata in due cartolibrerie copparesi aderenti: Cartolibreria Fiore in via XX Settembre 139/b e Buffetti in via Garibaldi, 22. Chi lo vorrà, dunque, potrà donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, gomme da cancellare, pastelli colorati, pennarelli, astucci, zaini, diari, libri e qualsiasi altro materiale possa essere utile durante le lezioni scolastiche. Questo il primo passo.

Successivamente, sarà il Lions Club Copparo di concerto con altre istituzioni locali a curare la distribuzione del materiale a chi ne ha maggiore necessità. "È un service promosso a livello multidistrettuale e che il nostro Club organizza a livello locale, convinto dell’importanza di sostenere il diritto allo studio di tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze – spiega il presidente del Lions Club Copparo, Marcello Chiozzi -. L’iniziativa, avviata negli scorsi anni, non si è mai fermata e prosegue, confidando nella generosità delle famiglie copparesi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaBeneficenza