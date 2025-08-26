Ritorna la scuola, ecco lo ’Zaino sospeso’

A Copparo si rinnova anche quest’anno l’iniziativa dello “Zaino sospeso”, service promosso dal Multidistretto Lions 108 Italy e curato a livello locale dal Lions Club Copparo con il patrocinio del Comune. Il progetto, a poco più di due settimane dal suono della prima campanella, è volto ad aiutare le famiglie in difficoltà, consentendo a figli e figlie di disporre di un corredo scolastico completo e favorendo così il diritto allo studio di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Partecipare è semplice. La raccolta solidale di materiale scolastico viene effettuata in due cartolibrerie copparesi aderenti: Cartolibreria Fiore in via XX Settembre 139/b e Buffetti in via Garibaldi, 22. Chi lo vorrà, dunque, potrà donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, gomme da cancellare, pastelli colorati, pennarelli, astucci, zaini, diari, libri e qualsiasi altro materiale possa essere utile durante le lezioni scolastiche. Questo il primo passo.

Successivamente, sarà il Lions Club Copparo di concerto con altre istituzioni locali a curare la distribuzione del materiale a chi ne ha maggiore necessità. "È un service promosso a livello multidistrettuale e che il nostro Club organizza a livello locale, convinto dell’importanza di sostenere il diritto allo studio di tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze – spiega il presidente del Lions Club Copparo, Marcello Chiozzi -. L’iniziativa, avviata negli scorsi anni, non si è mai fermata e prosegue, confidando nella generosità delle famiglie copparesi".