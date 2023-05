Ritornano ’I sabati del Guercino’ con musica, cibo e laboratori

Per promuovere Cento è al via ‘I sabato del Guercino’, iniziativa di Comune, Iscom, Ascom, Confesercenti, Cna, Comitato commercianti con degustazione di vini e cibo in 20 locali del centro storico, con diverse iniziative, negozi aperti, spettacoli, laboratori. Tre i sabati in programma: il 6 ‘Libri e Bollicine’ in concomitanza con l’ultima giornata del Festival Premio Letteratura Ragazzi con band itineranti, il 13 ‘Creatività e Rosè’ con la sfoglina Rina Poletti, il 20 ‘Moda e vini Rossi’ con vetrine animate. In tutte e 3 le serate, musica alla pasticceria La Farmacia, Osteria da Cencio, il Girone dei Golosi e sarà aperta la Pinacoteca San Lorenzo. Il sindaco Accorsi ne ha rimarcato la valenza sia come animazione del centro che lavoro in cooperazione con i commercianti che aprirà a un ricco programma estivo di iniziative, l’assessore Bidoli ha sottolineato la continua promozione di Guercino "che crea sinergie e che dobbiamo ancora scoprire e rivalorizzare", mentre l’assessore Taddia ha snocciolato le modalità dell’evento. All’infopoint in Piazza, con 10 euro riceverà il bicchiere e i buoni per 3 assaggi da effettuare in uno dei 20 locali aderenti e chi porterà lo scontrino di un acquisto di almeno 50 euro in un negozio del centro, riceverà un grembiule.