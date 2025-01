Ritorno al passato tra i banchi: "Caro latino, bentornato in aula". I dirigenti giocano d’anticipo

Bibbia nelle scuole elementari, latino nelle medie. "La lingua della Roma antica torna ad assumere un ruolo strategico", annuncia il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Castiglioni-Mariotti negli scaffali, dizionari e manuali, ’Qui, quae, quod’ sullo sfondo un tempio con le colonne, depliant che annunciano corsi e lezioni, in genere nel pomeriggio. La nostra provincia si fa trovare preparata. In molte scuole i corsi di latino sono una realtà, ormai da anni.

Gianni Luca Coppola è il dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di Porto Garibaldi. "Il corso di alfabetizzazione di lingua latina nella nostra offerta formativa – spiega senza nascondere l’orgoglio – c’è addirittura dal 2010/2011. All’epoca, ancora docente abilitato all’insegnamento del latino alle superiori, ero proprio io a tenere il corso. E’ destinato agli alunni e studentesse delle classi terze che hanno effettuato una scelta liceale per le superiori. Successivamente alla mia nomina come direttore scolastico, l’eredità è passata ad altri docenti di lettere di Porto Garibaldi. Ogni anno abbiamo un bel numero di adesioni". E allora, rosa, rosae, rosarum. Un tratto di matita rossa per gli errori, blu gravissimi. Colori che fanno impallidire i ragazzi. Il corso a Porto Garibaldi prevede 10 ore di lezione e l’utilizzo di un testo ricco di illustrazioni e di approfondimenti digitali. Entusiasta la professoressa Patrizia Volante, che insegna lettere. "Abbiamo sempre un buon riscontro con gli studenti che, nei primi mesi delle Superiori possono contare su una base linguistica e fonetica già acquisita", sottolinea. "Ho sempre avuto una grande passione per la letteratura Latina e, da napoletano, mi piace evidenziare quanti ‘lasciti’ linguistici ci sono sia nell’Italiano che nel mio amato dialetto", rivendica Coppola.

Lupus, lupi, lupo.., mandare a memoria nell’istituto guidato dal preside Diego Nicola Pelliccia, a capo del Montalcini e del Don Minzoni di Argenta. "Negli ultimi 5 anni abbiamo organizzato moduli didattici a classi aperte – precisa – per gli alunni interessati, sia alle medie, sia in collaborazione con i docenti del Montalcini di Argenta, nell’ambito delle iniziative di continuità che vengono organizzate dalla rete rescued, cui aderiscono le scuole dell’Unione valli e delizie. Anche quest’anno è previsto un laboratorio dedicato al latino, a maggio. I docenti del liceo ospiteranno alunni delle medie per aiutarli a superare la paura del latino". Notti insonni, versioni da incubo nelle trappole di Cicerone, il filo che si perde tra costruzioni ipotetiche. "Alla De Pisis di Ferrara non sono previsti i corsi – interviene il dirigente Enrico Bertoli – però a Portomaggiore, nel comprensivo Bernagozzi, li organizziamo abitualmente. Solo durante la pandemia sono stati sospesi". Corsi e lezioni che sono frutto della buona volontà delle stesse scuole che per attivarli mettono mano al portafogli. Scuola Boiardo, in prima fila la professoressa Isabella Dallapiccola. "Lo studio del latino è fondamentale per la preparazione dei nostri ragazzi". Fino a qualche anno fa anche qui veniva insegnato. Poi c’è stato uno stop. "C’era un unico corso – precisa l’insegnante –. Lo portava avanti una docente che è andata in pensione. Stiamo già pensando di attivarlo". I soldi, un problema. A Ostellato, dirigente Nicola Bianchin, il corso era finanziato con i fondi Pnrr. "Adesso si è fermato, non ci sono i soldi", afferma. "Era un progetto che facevamo anni fa su sollecitazione di una docente di lettere – dice Domenico Urbinati, preside del comprensivo di Copparo –. Era una azione di accompagnamento agli alunni che sceglievano percorsi di liceo a partecipazione volontaria. Abbiamo poi puntato in questi ultimi anni su stem e robotica, tanto che quest’ anno mandiamo due squadre alla First lego League".