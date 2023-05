Ritratti d’Italia Storia e società in uno scatto

Ritratti di una nazione per un affresco del Belpaese. Il Circolo fotografico Fotoclub Ferrara Bfi partecipa al nuovo progetto fotografico collettivo nazionale organizzato da Fiaf (Federazione Italiana associazioni fotografiche) in collaborazione con Istat, ‘Obiettivo italia - Censimento fotografico’. Il 6 e 7 maggio, in contemporanea con gli oltre 550 circoli fotografici affiliati Fiaf, al centro commerciale le Mura verrà allestito un set fotografico per raccogliere i ritratti degli Italiani e realizzare così il più ampio affresco corale della popolazione nazionale.

In tre quarti di secolo, dal 1948 anno della sua fondazione, la Fiaf ha fatto la storia della fotografia amatoriale italiana, facendosi sostenitrice e promotrice della cultura fotografica su tutto il territorio nazionale e mostrandosi sempre pronta a monitorare e ad interpretare i vari processi culturali attraversati nelle diverse fasi storiche. Con ancora gli stessi ideali, le motivazioni e gli scopi, la Fiaf si appresta oggi a celebrare il passato ma con lo sguardo rivolto al futuro, scegliendo per questo nuovo progetto fotografico collettivo nazionale proprio il genere del ritratto che ha svolto un ruolo fondamentale nell’affermazione e diffusione della fotografia nel mondo.

Un secolo dopo August Sander che negli anni ‘20 del Novecento, fu l’iniziatore di un genere dal forte risvolto sociologico e cioè la rappresentazione fotografica di tipo seriale di un elevato numero di soggetti dai ruoli diversificati all’interno della società, il progetto ‘Obiettivo Italia’ si colloca dunque, consapevolmente, nel solco di un genere consolidato e autorevole, con l’intento di realizzare un ampio censimento fotografico di rilevanza anche per discipline quali l’antropologia culturale e sociale, la sociologia, la demografia, la statistica. L’ampio corpus di immagini che saranno raccolte, fornirà un ritratto dell’odierna società italiana e della sua composizione, con preziosi risvolti culturali, sociali e di costume. Contestualmente alla realizzazione degli scatti, saranno somministrate a campione delle interviste predisposte da esperti. I ritratti saranno esposti a Torino, con inaugurazione l’8 dicembre.

"L’idea della Federazione è che la fotografia sia principalmente un fatto sociale, un eccellente strumento per raccontare la contemporaneità dove tutti siamo protagonisti, come fruitori ma anche come parte integrante della rappresentazione – ha dichiarato Roberto Rossi Presidente Fiaf – Per questo, per festeggiare i 75 anni della nostra storia, con ‘Obiettivo Italia’ vogliamo restituire alla collettività un mosaico fotografico degli Italiani".