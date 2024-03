’Ritratti femminili’, dal libro di Cappelletti un affresco sulle donne nella realtà di Ferrara

Un tema difficile ma forse non impossibile è quello che si era concordato con il responsabile di questa testata e che nasceva dalla lettura di un libro complesso e che apre la via a un percorso culturale che inevitabilmente può apparire parziale ma che può portare un apporto al tema fondamentale del ruolo delle donne nel mondo sociale, politico e culturale dall’angolazione della città di Ferrara e della sua provincia. Il libro in questione è di Francesca Cappelletti, Le Belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere, edito da Le Scie Mondadori, 2024.

L’autrice attualmente dirige la romana Galleria Borghese, ma nel tempo è stata coinvolta in molteplici attività, tra cui il ritrovamento di uno straordinario dipinto di Caravaggio, ora visibile nella National Gallery di Dublino, La cattura di Cristo. L’influenza culturale di Francesca Cappelletti si è esplicata in diversi modi e occasioni: dall’insegnamento all’Università fino alla complessa vicenda di lei personaggio addirittura di un romanzo e ai suoi rapporti con importanti famiglie tra cui i genovesi Doria per concludersi al momento con la direzione di uno dei Musei più “appariscenti” del mondo quale è la Galleria Borghese dove primeggia un’icona quale la Venere canoviana che in qualche modo rimanda ancora a momenti di ferraresità di grande importanza. Ancora nel passare del tempo e delle occasioni non è difficile incontrare Francesca in una iconica pasticceria del centro che ancora rimanda a personaggi celebri della cultura ferrarese, prima fra tutti la sorella di De Pisis, Ernesta, che ha impostato addirittura il modo con cui si regge il pacchetto delle paste come fosse un oggetto prezioso.

Chi ha segnato nel dopoguerra la vita politica ferrarese è stata certamente la prima sindaca donna della città e d’Italia: Luisa Gallotta Balboni di cui ci ha lasciato un ottimo profilo Daniele Lugli. Una esperienza mai più ripetuta in città. Nel campo della scuola poi le presenze femminili autonome sono state importanti a cominciare dalla preside dell’Istituto Tecnico Vincenzo Monti, Giuseppina Righi. Inflessibile e severa per i modelli comuni, nella mia esperienza personale è stata straordinariamente aperta permettendomi di proseguire la mia carriera universitaria tutta affidata a quei tempi al volontariato.

Vicina di casa “teneva in ordine” anche la vita del condominio con una equità invidiabile anche nella apparente severità. Ma è stato nell’ambito scolastico che ho potuto sperimentare la qualità di amiche e colleghe che al di là della loro importantissima presenza nella città hanno saputo impostare la loro esperienza in modo individuale e originale. Sono nomi ormai imprescindibili dalla storia della città e tra queste spiccano: Elettra Testi, Roseda Tumiati, Luciana Roccas Sacerdoti tra quelle con le quali ho intrecciato rapporti d’amicizia e di lavoro. Tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento sono voci imprescindibili dalla cultura ferrarese come la moglie del preside Modestino dell’ormai famoso per ricordi bassaniani del Liceo Classico Ariosto di Ferrara.

Presenze di altissimo livello sono quelle con le quali ho avuto la fortuna e la possibilità di interagire a cominciare dalla mitica architetta Gae Aulenti attiva a Ferrara e in Castello e soprattutto delle sorelle Bonora da Lola a Paola degne e autonome presenze rispetto anche al rilievo che ha il loro fratello. Lola moglie di Franco Farina rivoluzionario direttore di Palazzo dei Diamanti, Paola instancabile progettista di mostre e di eventi. Le presenze s’infittiscono dall’Ottanta in poi. Nel campo culturale basti ricordare Anna Maria Visser, Carla Di Francesco attuale presidente del FAI di Emilia-Romagna, Maria Teresa Gulinelli , l’indimenticata e indimenticabile “nipote”, Giulia Vullo, Francesca Zanardi Bargellesi, Alessandra Mottola Molfino e la direttrice di Telestense, Dalia Bighinati, Anna Quarzi direttrice dell’Isco, Antonella Guarnieri responsabile del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara fino ad arrivare a chi per l’amore di Ferrara e della sua storia ha creato un luogo del cuore e della mente donando ricordi, opere e mente alla città: Portia Prebys compagna di Giorgio Bassani e curatrice del Centro bassaniano locato in una casa storica quale quella dove occupa il pian terreno, casa Minerbi Del Sal a cui va aggiunta la maggiore studiosa di Bassani, Anna Dolfi ormai ferrarese di diritto. Si aggiunga poi Eileen Romano moglie dell’ex sindaco di Ferrara e uomo politico Gaetano Sateriale.

Ma ormai il ricordo si confonde con la contemporaneità e Ferrara, quasi per magia, si costruisce come la città delle donne. Poi ci sono le amiche da sempre legate alla nostra vita privata: Simona, Luisella e quelle che nel circolo della parentela si sono affermate nella loro individualità al femminile, da Elisabetta e Alessandra Venturi ad Alessandra Guzzinati. E mi scuso con quelle che l’antica età di chi scrive ha omesso. Grazie, dunque, alle donne e alla città che le ha ricevute e rispettate.