Ritrovate moto rubate nel 1974, grazie a un post

Ferrara, 15 agosto 2025 – È proprio il caso di dire che la speranza è l’ultima a morire. Compresa quella di vedersi riconsegnare qualcosa che è stato rubato più di cinquant’anni fa. Chi avrebbe potuto immaginare, infatti, che un’indagine partita da un motorino rubato nel cuore della campagna ferrarese avrebbe permesso di ritrovare altri ciclomotori spariti da anni. E non si parla soltanto di tempi recenti. In un caso, infatti, uno dei mezzi in questione risulta asportato a La Spezia addirittura nel 1974. Quasi un pezzo d’antiquariato, insomma. Per capire come i carabinieri siano arrivati a recuperare quella ‘refurtiva d’epoca’ bisogna ricostruire un’operazione che ha toccato diversi punti della nostra provincia e che è cominciata da una semplice denuncia depositata nei giorni scorsi ai carabinieri di Ro.

Il 19 luglio, un abitante della frazione si presenta in caserma per segnalare un furto in casa propria. Il bottino conta una Vespa 50 e un altro motorino. I militari avviano le indagini e, dopo pochi giorni, trovano online l’annuncio per la vendita di uno dei mezzi rubati. Il primo passo è risalire all’identità dell’inserzionista. Una volta ottenuta l’informazione che cercavano, gli investigatori dell’Arma chiedono e ottengono dalla procura un primo decreto di perquisizione a carico dell’uomo che ha pubblicato l’annuncio, un 67enne pregiudicato residente a Vigarano. Il ‘colpo’ va a segno. L’accertamento porta infatti a rinvenire la prima parte della refurtiva del raid a Ro. Ma è solo l’inizio. Le indagini spostano i riflettori su un secondo soggetto, un 41enne incensurato residente nel Copparese. Ed è qui che i carabinieri trovano la parte rimanente del bottino, oltre ad alcuni ‘pezzi’ più datati, tra moto, Vespe e motorini. Tre di essi sono risultati rubati nel 2017 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, nel 1982 a Roma e l’ultimo, come anticipato, nel ‘74 a La Spezia. Raccolti tutti gli elementi necessari, entrambi i soggetti sono stati denunciati per ricettazione, mentre i mezzi ritrovati nel corso delle attività sono stati posti sotto sequestro, in attesa di essere restituiti ai proprietari. I quali, forse, non crederanno ai loro occhi nel veder tornare a casa quel motorino rubato negli anni d’oro della loro gioventù.

