Ritrovato il ragazzo scomparso

"E’ stato ritrovato e sta bene". A confermare la notizia è un parente del giovane Luca Cevolani, centese che non dava più sue notizie da due giorni, scomparso nella zona tra il lago di Como e il lago di Lugano. "Sono stati due giorni di ansia – ha detto il famigliare sulla sera di ieri – l’anno trovato nel tardo pomeriggio. Fortunatamente sta bene. L’importante è che sia tornato in famiglia, mettendo fine anche a questi giorni di ansia di ritrovarlo. Eravamo davvero molto preoccupati, capiremo cos’è successo ma l’importante è che sia stato ritrovato e stia bene". Una famiglia che ha sempre cercato di pensare positivamente ma che ha vissuto davvero la paura di non sapere dove un loro caro si trovasse. L’allarme era stato dato nella mattina del 2 maggio dalla giovanissima compagna che aveva diramato l’alert anche sui social, arrivando fino alla zona centese e superando le 5.000 condivisioni. "Alle 9.20 del mattino è scomparso il mio ragazzo qui a Porlezza in provincia di Como – scriveva - Ho già denunciato la scomparsa, ma vorrei un aiuto anche da voi. Questo è lui. Vi prego di aiutarmi. Grazie". Insieme all’annuncio della scomparsa del 25enne, aveva anche allegato una foto e la descrizione dell’abbigliamento del ragazzo che al momento della scomparsa, elementi che forse potrebbero aver avuto un ruolo importante nel ritrovamento e nell’aggiungere elementi come l’amica che aveva detto che del giovane si erano perse le tracce dopo che era stato al bar a fare colazione.