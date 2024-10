Ritrovo tra finanzieri. Tre giorni nel ferrarese e gran finale a Pomposa

CODIGORO

E’ stata un’ "immersione" in ricordi, momenti di studio, aneddoti, dimostrazioni di amicizia, operazioni effettuate e risultati conseguiti, sempre con l’orgoglio di aver indossato la divisa delle fiamme gialle. Sono le sensazione del ritrovarsi dei luogotenenti, in occasione del 39° anniversario del corso "Milano 45" della Scuola sottufficiali Guardia di Finanza, nell’annuale raduno della 3^ Compagnia. Un appuntamento organizzato dai luogotenenti Stefano Fogli e Alfonso Gerardi che hanno consentito ad una settantina, tra colleghi in servizio ed in congedo, con i propri familiari, giunti da diverse regioni d’Italia, alcuni anche da Sicilia e Sardegna di rivedersi. Una tre giorni nel ferrarese, soggiornando nel bellissimo residence Spiaggia Romea immerso nel verde e il ritrovo presso l’abbazia di Pomposa dove hanno partecipato alla celebrazione della messa celebrata da Don Stefano Gigli.