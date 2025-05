Riunione con i volontari per illustrare le attività delle tante associazioni

Domani, alle 21, nella sala del consiglio del comune di Masi Torello, organizzato dall’amministrazione comunale, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza, durante il quale le associazioni del territorio illustreranno gli eventi programmati nel territorio comunale per l’estate 2025. Parteciperanno i rappresentanti di Pro Loco, A.V.I.S. Ferrara, Scuola per l’Infanzia Piero Zanardi, Parrocchia di Masi Torello – Masi San Giacomo, Comitato genitori, S.S.D. Masi Torello – Voghiera, Team Ruota Libera, gruppo salvataggio Onda Azzurra. La serata sarà l’occasione per la cittadinanza e non solo, di avere un completo resoconto a 360 gradi, di ogni tipo di eventi e attività che si svolgeranno durante il periodo estivo, così, da permettere la più ampia condivisione. Un’iniziativa lodevole per l’amministrazione.