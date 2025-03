"Riuscire ad arrivare a 18mila raccomandate"

Verrà creato un nuovo punto di informazione ed assistenza in via Boiardo 16, a Ferrara. I martedì e giovedì sarà aperto dalle 10 alle 17. "Sarà aperto a tutti – precisa ancora Milena Zaggia –, verrà gestito proprio da chi vive questa ingiustizia". Ci sarà anche lei, insieme ad altri ‘azzerati’ per fare le pratiche, accelerare l’iter per raccogliere le raccomandate. L’obiettivo è quello di tagliare il traguardo delle 18mila, un obiettivo ambizioso. Uno strumento che potrebbe fermare le lancette della prescrizione che scatterà il 25 novembre.