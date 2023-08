Riva del Po, veleni in vista del voto. Il Comune: "Fake news diffuse ad arte, basta"

L’amministrazione di Riva del Po denuncia un clima pesante che si è creato per alcune voci fasulle diffuse anche sui Social. Pare che la giunta sia bersagliata dopo la diffusione di fake news messe in giro ad hoc. Vituperi sfociati in aggressioni verbali rivolte al primo cittadino ed al suo vice, che durante un pranzo in circostanza privata si sono visti attaccati, sulla base di queste false vicende. Questi eventi starebbero creando un clima d’odio. "L’Ente è sotto attacco mediatico", affermano il sindaco Andrea Zamboni ed il vice Astolfi. "Non abbiamo mai nascosto – proseguono – le difficoltà operative di questa amministrazione e gli oggettivi ostacoli, cui abbiamo cercato sempre di ovviare, in un ottica di costante miglioramento. Questo per alcuni è secondario, l’importante è gettare discredito sulla base del nulla, servendosi di bugie. Tutto ciò a pochi mesi dalle elezioni. Stiamo assistendo ad un’azione che consiste nel continuare a gettare fango per screditare l’avversario. Le persone che stanno facendo questo gioco, dovrebbero metterci la faccia, invece puntano a suscitare lo sdegno popolare, per colpirci. I cittadini di Riva del Po non sono marionette e sanno ciò che vero e ciò che non lo è. Non si faranno abbindolare. Riconosciamo l’importanza delle libere opinioni, purché ci sia sempre rispetto e non si sfoci nell’odio". La giunta ha quindi ricollegato il fatto alle vicine elezioni: "Ciascuno è libero di votare chi crede, ma il creare menzogne spudorate per accaparrarsi i voti e creare odio è inaccettabile. I nostri valori come cittadini, anche storicamente, ci hanno sempre fatto rifuggire l’odio politico prediligendo il sano e costruttivo dibattito".

Jasmine Belabess