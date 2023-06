Rivana Garden e Fa’ Broadway per la Romagna

Quando si tratta di tendere una mano verso chi ha bisogno, sia attivamente - grazie alla forza dei numerosi volontari - sia fornendo contributi economici, il centro Rivana Garden è sempre in prima linea. "E anche in questa occasione – così una nota –, che ha visto purtroppo spazzare via gli sforzi di una vita dei nostri conterranei Romagnoli, abbiamo deciso di essere in qualche modo presenti". Insieme alla compagnia teatrale Fa’Broadway, anch’essa famosa sul panorama ferrarese ormai da 10 anni con attività volte a scopo benefico, è stato deciso di devolvere l’incasso dello spettacolo ’A qualcuno piace... curvy!’ del 27 maggio scorso, come segue: 1.100 euro all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (IBAN: IT66A0627013199T20990000380, ’Raccolta fondi emergenza alluvione’; 200 euro a favore del progetto ’Salviamo il teatro Rossini di Lugo’. "Con la prima donazione abbiamo la speranza di aiutare direttamente i Comuni colpiti da questa catastrofica alluvione – commenta il presidente di Rivana Garden Daniele Malossi – ricostruendo infrastrutture e fornendo futuri rimborsi ai cittadini". "Con la seconda – continua il presidente della Fa’Broadway Fabrizio Pareschi –, essendo noi una compagnia teatrale, ci siamo sentiti in dovere di dare un contributo simbolico anche al Rossini, per far sì che la comunità locale possa tornare presto a sorridere e a vivere una serena quotidianità". Infine il grazie comune rivolto "a tutti coloro che sono venuti in Rivana ad assistere allo spettacolo per aver contribuito ad aiutare chi al momento si trova in difficoltà. Ricordate: ridere fa bene! Forza Romagna".