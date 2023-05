Rivana Garden in festa Tre fine settimana tra tavola e solidarietà

Prosegue la terza edizione della “Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino” l’iniziativa ideata dall’Associazione “Nati con la Calzamaglia” (NCLC) di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Promozione Sociale “Rivana Garden”. Ed è proprio all’interno della struttura di via Gaetano Pesci 181, che si svolge la manifestazione che avrà luogo nei fine settimana, questo, il prossimo e poi il 2, 3 e 4 giugno. Sarà possibile cenare (dalle 19) sia al coperto, anche in caso di pioggia, che all’aperto. Anche l’asporto pronto dalle 19.

Tutto il ricavato della manifestazione – al netto delle spese sostenute – andrà al “Progetto Colibrì” che da diversi anni vede l’Associazione aiutare l’Asp – Centro Servizi alla Persona – di Ferrara. "Aiutiamo i bambini e lo loro famiglie – afferma Marco Malossi, Presidente di NCLC – nelle “piccole” cose che facilitano l’integrazione di ragazze e ragazzi all’interno della società. Mi riferisco a donazioni per le quali l’Asp, normalmente, non riuscirebbe ad intervenire: l’apparecchio per i denti, la gita scolastica, il materiale didattico per la scuola, la bici o l’abbonamento del bus per spostarsi in città, occhiali con particolari gradazioni, ecc".

Ma veniamo al menù, che si divide esattamente a metà fra i mitici Pinzini della Rivana e lo squisito e sanissimo pesce azzurro. Quest’anno gli organizzatori hanno introdotto due importanti novità: un antipasto misto freddo e la mezza anguilla: quest’ultima per rendere la porzione più accessibile a tutte le tasche. Il menù è semplice: oltre a quello freddo si potrà gustare un secondo antipasto caldo, a base di cozze, per poi passare ai bigoli allo scoglio. Sui secondi non potevano mancare i pinzini e il classico tagliere di salumi, per chi non gradisce il pesce. Sul versante “mare” si parte con la “sarde scottadito” alla griglia, per proseguire con seppie e piselli e finire ai fritti: sarde, calamaretti e anguillini. Si chiude con i dolci della casa. Molto importante è la prenotazione al numero 370.3618173.