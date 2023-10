Rivana Garden, questa sera. Paolo ed Elisa

Quinto appuntamento con il ballo del martedì al centro Rivana Garden di Ferrara. Oggi il teatro del centro di via Gaetano Pesci 181 sarà calcato da Paolo ed Elisa Dj. Si parte alle 21. Le ballerine e i ballerini che vorranno passare qualche ora ascoltando buona musica e stare in compagnia potranno approfittare di questa opportunità tutti i martedì sera, fino alla fine dell’anno. E a metà serata anche una piccola merenda. Serata gratuita per le donne, 5 euro il prezzo epr gli uomini. Info e prenotazioni: 3703618173.