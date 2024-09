Rivana Garden, un anno di eventi. Si parte con il tributo agli 883

Ferrara si prepara a vivere un autunno ricco di eventi. E il primo appuntamen da segnare in agenda è per domani con l’inaugurazione della nuova stagione di spettacoli e intrattenimento al centro di promozione sociale Rivana Garden (via Pesci 181). Dopo il successo della stagione 2023-2024 il centro, da sempre punto di riferimento per il territorio di via Bologna e per l’intera città, si appresta a vivere una nuova kermesse che ci accompagnerà fino alla fine di maggio 2025. Domani si inizia alle 19 con il taglio del nastro della stagione, con un ricco buffet gratuito e aperitivo. Per chi preferisce proseguire con una cena più sostanziosa, a partire dalle 20 sarà disponibile anche il menù pub, con una selezione di panini e fritti per ogni palato. Il vero clou della serata arriverà però alle 21, quando la Harley Max 883 Tribute Band salirà sul palco per un concerto gratuito dedicato agli 883. L’inaugurazione è solo il primo di una lunga serie di eventi. Tra questi, i pranzi della domenica, fissati ogni prima domenica del mese. Primo quello del 6 ottobre (prenotazione obbligatoria al 370.3618173 o al 353.4676915). La programmazione, che spazia tra concerti, teatro e feste a tema, continuerà con altri ppuntamenti. Sabato 9 novembre sarà il turno del Party a 90!!!, mentre il 23 novembre andrà in scena la commedia ‘7 personaggi in attesa del dottore’. A dicembre, spazio alla magia del Natale con ‘The Joy of Christmas Tour’ , previsto per sabato 14 dicembre.